¿Quién se quedará con la fortuna del fallecido Giorgio Armani?

Este jueves 4 de septiembre se conoció que Giorgio Armani falleció a sus 91 años, al parecer, porque hace varios meses venía presentando complicaciones en su salud.
A raíz de esta situación, son varias las dudas que se han creado alrededor de la fortuna del reconocido diseñador, entre ellas, quién se quedará con su fortuna de más de US$11.000 millones porque no tiene hijos biológicos.
Sin embargo, aunque no se ha hecho un anuncio público definitivo sobre la estructura de su herencia, se espera que sus herederos principales sean sus dos sobrinas.
Por un lado, Roberta Armani, quien trabaja en la empresa y está a cargo de las relaciones con celebridades y de las relaciones públicas.
Y, Silvana Armani, que labora en la empresa, trabajando en el diseño de algunas líneas.
Por otro lado, se habla también de que Pantaleo Dell’Orco, que es su socio histórico y trabaja con él desde hace mucho tiempo podría recibir una parte importante del capital y un rol clave en el futuro de la empresa.
Además de estas personas, se ha mencionado la posibilidad de que parte de su fortuna y control de la empresa se destine a una fundación para asegurar la continuidad y los valores de la marca Armani a largo plazo.
Cabe mencionar que, Armani expresó en varias ocasiones su deseo de que la empresa continúe siendo independiente y no pase a manos de un gran conglomerado de lujo, por lo que se espera que la sucesión busque preservar este legado.