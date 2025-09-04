El diseñador de moda y fundador del Grupo Armani, Giorgio Armani, murió este 4 de septiembre a sus 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años.
“Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó. Además, queremos llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, dijo la empresa en un comunicado.
Además, indicaron que la cámara funeraria se instalará del sábado 6 al domingo 7 de septiembre en el Teatro Giorgio Armani de Milán.
Giorgio nació en 1934 en Piacenza, una pequeña localidad al norte de Italia, y tuvo una infancia marcada por la guerra por estudiar medicina. Su pasión por el diseño le llevó a abandonar la universidad e instalarse en Milán para trabajar como escaparatista.
Nino Cerruti fue quien le dio la oportunidad de descubrir su talento con la aguja y, una vez aprendió el oficio, el joven diseñador decidió crear su marca homónima con una pequeña inversión de 10.000 euros en 1975. Medio siglo después, se estima que la capitalización de su empresa asciende a 5.000 millones de euros y cuenta con 350 tiendas por todo el mundo.
Más allá de su exitosa expansión, la marca cuenta con ocho líneas distintas —desde la dedicada a alta costura con Armani Privé hasta los hoteles—; el modista se ha hecho célebre por sus continuas aportaciones a la evolución del armario para hombre y para mujer. Entre sus grandes hitos se encuentra el de desarmar el traje masculino en la década de los años setenta.
Según se conoció, el reconocido diseñador hace varias semanas había tenido algunas complicaciones de salud que incluso lo hicieron ausentarse en la semana de la moda en Milán en junio de este año.
Según estimaciones recientes (como las de Forbes en tiempo real), la fortuna de Giorgio Armani se calcula en aproximadamente US$11.200 millones a principios de 2025.
Esto lo consolida como una de las personas más ricas de Italia y del mundo, gracias al éxito global de su imperio de moda, que incluye sus marcas Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange y Armani Privé, entre otras.
“El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, se lee en el comunicado.