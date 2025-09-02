Aterriza en Medellín importante evento europeo de moda y negocios: estos son los detalles

El próximo 25 de septiembre aterriza en Medellín por primera vez un formato con más de trece ediciones exitosas en Europa, el Colombia Fashion Summit, un evento para conversar sobre los negocios de la moda en la región y proyectar una mirada global.
El encuentro se realizará en el Colegio La Enseñanza y reunirá a más de 350 empresarios, directivos y expertos internacionales para analizar las transformaciones del sector y diseñar estrategias que impulsen su competitividad y sostenibilidad.
Colombia Fashion Summit responde a la estrategia de Inexmoda de elevar los estándares del conocimiento y generar espacios comparables a los de las grandes capitales del mundo. La inspiración vino del Barcelona Fashion Summit, uno de los encuentros más influyentes en Europa, y a partir de esa referencia se concretó la alianza con Modaes para traer este evento a Colombia, que generará impacto económico, proyección internacional y la capacidad de impulsar nuevas oportunidades para las marcas.
“Colombia Fashion Summit representa nuestra visión de construir una industria más fuerte, internacionalizada y conectada con los grandes desafíos del mundo. Queremos que Medellín se proyecte no sólo como capital de la moda latinoamericana, sino como un hub que atrae inversión, talento y oportunidades para transformar la manera de entender la moda desde la sostenibilidad, la innovación y la tecnología”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.
El evento tomará como punto de partida las grandes transformaciones que enfrenta el negocio de la moda a nivel global, como la sostenibilidad, la transformación digital, el consumo consciente y la expansión internacional.
Los invitados
La agenda contará con la participación de líderes y referentes que aportarán su visión estratégica sobre el presente y futuro del sector. Entre ellos se destacan Adriana Ochoa, gerente general de Totto, quien cuenta con más de treinta años de experiencia en la dirección de estrategias comerciales y operativas en compañías multinacionales, y Jorge Rodríguez, gerente general de Cueros Vélez, con una sólida trayectoria en retail y logística y un enfoque en la expansión internacional.
Entre los invitados internacionales destaca Fernando Maudo, presidente del consejo de administración de Kiabi, quien aportará la visión de un gigante de la moda accesible con experiencia en compañías como Inditex y Veepee.
También estará Lina Lopera, directora de Tous en México, con una trayectoria que conecta multinacionales como L’Oréal y Studio F con el dinamismo del retail de lujo accesible en Latinoamérica.
Desde el mundo de la consultoría global participará Rafael Covarrubias, director de EY, que compartirá su experiencia en rediseñar modelos operativos y capturar eficiencias en cadenas de valor complejas.
La estrategia de marca y comunicación tendrá voz con Patricia Alonso, directora corporativa de marketing y comunicación de Adolfo Domínguez, quien expondrá cómo una marca histórica española ha sabido adaptarse a nuevos tiempos.
La creatividad publicitaria también tendrá un espacio con Juan Franco, vicepresidente de estrategia de DDB Colombia, que mostrará cómo el contenido, la tecnología y las narrativas de marca pueden generar experiencias significativas en un mercado globalizado.
El bloque de conferencistas también incluye a Domingo Barrachina, director de expansión de Flabelus, con un recorrido que lo ha llevado a liderar la internacionalización en marcas como Hoff, Pikolinos y Castañer, y a Andrea de Juan, directora de marketing de Silbon, cuya experiencia en joyería, moda masculina y publicidad será clave para analizar cómo seducir al consumidor en mercados saturados.