Vélez anunció millonaria inversión en Colombia: A esto lo destinará

La empresa colombiana de moda y marroquinería, Vélez, presentó el ‘VZ Artisan Lab’, su primer laboratorio de moda, ubicado en el centro comercial El Tesoro. La inversión fue de más de $3.000 millones.
El laboratorio inicia con una primera fase en una de las dos tiendas del centro comercial integrando todo el universo de productos Vélez para quienes buscan un total look cargado de autenticidad. Como parte de la experiencia, los clientes pueden acceder al servicio gratuito de personal shopper, diseñado para quienes buscan una asesoría integral sobre su imagen.
Adicionalmente, dentro del espacio también se encuentra el Café VZ Artisan como parte de una experiencia gastronómica y sensorial con bebidas y aperitivos con sello de autor.
Próximamente, Vélez inaugurará una segunda tienda como una extensión del laboratorio de moda para transformar obras de arte en amuletos personales. Esta segunda fase se caracterizará por su ‘Taller Artesano’ dentro del que se ofrecerán diversas opciones de personalización que incluyen pigmentación de productos, marcación láser, customización de cualquier pieza con apliques metálicos, clisé, restauración y barra de cinturones.
Además, para exaltar su ADN de artesanalidad y tradición, la marca se unió con Fango Studio, liderado por el diseñador colombiano Francisco Jaramillo, para crear un mobiliario inspirado en el oficio arriero, la conexión con los caballos y mulas y los caminos que recorrieron a lo largo de los años. Esta colección será presentada en la Feria del Diseño.
“En Vélez entendemos que los consumidores actuales buscan conectar con sus marcas favoritas más allá de los productos, por eso, creamos este espacio único como un homenaje al oficio talabartero, a la artesanía y a los oficios ancestrales, símbolos de nuestra tradición. Todo esto se articula con nuestra conexión con la naturaleza que es lo que guía la selección de materiales y procesos sostenibles en nuestra marca”, expresó Fabrizio Fiorillo, gerente superior de marketing de Vélez.