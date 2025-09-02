Tuboleta alerta sobre suplantación de su página web: tenga en cuenta estas recomendaciones

La compañía de ticketing, Tuboleta, informó este martes 2 de septiembre que están siendo suplantados e invitó a la ciudadanía a tener cuidado.
Según informaron, “personas inescrupulosas están suplantando nuestra página web para estafar” y recomendó a los usuarios tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de comprar:
- La dirección debe iniciar así: https://
- La única página web es: www.tuboleta.com
- El único call center es: 601 593 6300
Además, en caso de que ya no encuentre entradas en la página oficial, Tuboleta recomienda comprar o vender a través de Pásala, la app de compra y venta de la compañía.
De igual manera, informaron que Tuboleta nunca solicita pagos por Nequi, Daviplata o transferencias bancarias personales.
“No compres a través de redes sociales. Con esta alerta buscamos proteger a los compradores y evitar fraudes”, indicaron desde Tuboleta.