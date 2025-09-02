Estilo de vida Conciertos y eventos

Tuboleta alerta sobre suplantación de su página web: tenga en cuenta estas recomendaciones

La compañía además les recordó a los usuarios que nunca solicita pagos por Nequi, Daviplata o transferencias bancarias personales.

Por: -
Sede de Tuboleta
Sede de Tuboleta. Foto: Valora Analitik.

Compártelo en:

La compañía de ticketing, Tuboleta, informó este martes 2 de septiembre que están siendo suplantados e invitó a la ciudadanía a tener cuidado.

Según informaron, “personas inescrupulosas están suplantando nuestra página web para estafar” y recomendó a los usuarios tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de comprar:

  • La dirección debe iniciar así: https://
  • La única página web es: www.tuboleta.com
  • El único call center es: 601 593 6300
Recomendaciones Tuboleta. Foto: cortesía Tuboleta.
Recomendaciones Tuboleta. Foto: cortesía Tuboleta.

Además, en caso de que ya no encuentre entradas en la página oficial, Tuboleta recomienda comprar o vender a través de Pásala, la app de compra y venta de la compañía.

Recomendado: Estos son los eventos que se llevarán a cabo en La Macarena, Medellín, durante octubre y septiembre

De igual manera, informaron que Tuboleta nunca solicita pagos por Nequi, Daviplata o transferencias bancarias personales.

“No compres a través de redes sociales. Con esta alerta buscamos proteger a los compradores y evitar fraudes”, indicaron desde Tuboleta.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Conciertos, empresas, Eventos en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar