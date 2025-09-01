Estos son los eventos que se llevarán a cabo en La Macarena, Medellín, durante octubre y septiembre

Entre septiembre y octubre de 2025, la cartelera de La Macarena ofrecerá diversas experiencias para el público. Se podrá disfrutar de géneros como: salsa, popular y cristiana.
Con una temporada que abarca humor, música, baile y espectáculos de alto impacto, Medellín sigue consolidándose como un epicentro de grandes eventos en Colombia.
Estos son los eventos programados:
Septiembre
- Camila – Regresa Tour 2025 – jueves 26 de septiembre. Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo se reúnen para celebrar 20 años de trayectoria con un repertorio que marcó una generación.
- Primer Festival Internacional de la Salsa – sábado 27 de septiembre. Una noche que reúne a grandes exponentes del género para rendir homenaje a la tradición salsera y poner a bailar a Medellín.
- Marcos Witt – Legado – fecha por confirmar. El reconocido artista cristiano celebra cuatro décadas de música con un concierto cargado de mensaje, espiritualidad y conexión con el público.
Octubre
- Luis Alfonso – El Festival más contentoso – sábado 18 de octubre. ‘El Señorazo’ de la música popular llega con su propuesta que combina fiesta, despecho y cercanía con el público.
- Monster Truck 2025 – domingo 19 de octubre. Gigantes del motor que desafían la gravedad con acrobacias y saltos en un show para toda la familia.
- Alejandro Fernández – De Rey a rey – sábado 25 de octubre. Un homenaje al mariachi y a su legado familiar con clásicos que han marcado la música latina.
“La Macarena es un escenario que respira cultura y entretenimiento. Esta agenda refleja la diversidad de gustos del público paisa y la capacidad de Medellín para recibir espectáculos de gran formato. Cada evento es una oportunidad para celebrar, compartir y vivir experiencias auténticas que fortalecen el tejido cultural de la ciudad”, afirma Óskar Fajardo, director general de la plataforma Taquilla Live.
Todas las entradas para esta programación están disponibles en la plataforma Taquilla Live.