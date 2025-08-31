Feria Eva en su ‘Love Edition’ proyecta ventas por encima de los $20.000 millones

Bogotá se prepara para la próxima edición de la Feria Eva en su Love Edition, del 11 al 14 y del 18 al 21 de septiembre de 2025, con un circuito ferial de más de 15.000 m² que conectará el bulevarel Parque 93 con el pabellón de la 94, donde se integra el Eva Home & Decor, un espacio dedicado a diseño para el hogar.
El recorrido reunirá a más de 480 emprendimientos, desde moda y decoración hasta gastronomía, bienestar y tecnología. Entre las marcas que se destacan por su propuesta creativa y su contribución al fortalecimiento del diseño local, se encuentran Kitara, Bethel Minimal y Orbon en la categoría moda femenina; Filamental, Alda & Romera y Trazzo en joyería de autor; Not to Fancy, Folks y Ectasy en accesorios.
En la categoría de bienestar, sobresalen Aurora Pro Makeup, Le Petit Perfumes y Casa Ocho; mientras que en moda masculina estarán presentes Palms Capra, Degody y Minka. En el nuevo Pabellón de Home &Decor estarán marcas como: In Salone, La Miscelánea, Supellex y Maison Manzilin.
“En la edición EVA Spring 2025 recibimos cerca de 350.000 visitantes, de los cuales más de 65.000 acudieron exclusivamente al nuevo pabellón de Home & Decor. Para Eva Love 2025, proyectamos un crecimiento significativo, anticipando un aumento del 20 % en comparación con la edición de mayo, incrementando las oportunidades de venta para los participantes”, comentó Ana María Gómez, directora de la Feria Eva.
Novedad de la Feria Eva en su Love Edition
Para esta edición, habrá una programación musical y de entretenimiento abierta al público sin costo, con más de 40 artistas musicales en escena, en diferentes géneros y ritmos como el pop, jazz, blues, cumbia, boleros, son cubano, flamenco, rock, música clásica, entre otros.
Con artistas y talentos nacionales, así como invitados especiales de Argentina y Francia como: Andrey Serrano, Alejandro Saavedra, Bandejas Especiales, Bauxite Jazz, Radio Bondage, Pablo Watusi, La Central. DJ sets comoPaquita Gallego, Monte Olimpa, Animaleja, Echoselector, Loa Malbec, entre otros.
En el área gastronómica, distribuida en cinco zonas, se reunirán más de 70 emprendimientos culinarios, incluyendo proyectos como Matchamor, de la actriz Katherine Porto, y Sanse, de Olga Lucía Vives, ofreciendo una amplia variedad de sabores.
El crecimiento proyectado para esta edición es superar los 350.000 visitantes y ventas superiores a los $20.000 millones.
Cabe mencionar que Eva cuenta con el apoyo de marcas patrocinadoras como: Ninja, Positiva, Maybelline, Droguerías Cafam, Vichy, Coordinadora, Zephir, Bancolombia, Tous, Patrón, Moët & Chandon, Aperol Spritz, HP, Lunia, Remington, Hindú, Cine Colombia, L’Occitane, Tu Boleta, BoConcept, Kare, Redeban, entre otras.