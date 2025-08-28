Estilo de vida Conciertos y eventos

Este es el lineup del Festival Estéreo Picnic 2026: Sabrina Carpenter, Peso Pluma y The Killers encabezan el cartel

Este año el evento no se realizará durante cuatro días, sino tres.

Festival Estéreo Picnic 2025.
Festival Estéreo Picnic 2025. Foto: Valora Analitik.

Del 20 al 22 de marzo de 2026, se llevará a cabo la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic (FEP), uno de los eventos musicales más importantes del país y la región. En su edición número 15, el evento volverá a realizarse en el parque Simón Bolívar, en Bogotá.

Páramo Presenta, promotor del evento, reveló este jueves 28 de agosto los artistas nacionales e internacionales que darán su show en el festival del próximo año.

Entre los más destacados se encuentran: Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechi y Turnstile. También se presentarán artistas como: Luis Alfonso, Nicolás y los Fumadores, y Aitana.

Otros artistas confirmados son: Peggy Gou, Kygo, Brutalismus 3000, Mochakk, Iván Cornejo, Addison Rae, Katseye, Ben Böhmer, The Whitest Boy Alive, Lola Young, DJO, Men I Trust, Royel Otis, Bob Moses, Viagra Boys, Guitarricadelafuente, Lasso, Peter Blue.

Cartel oficial Estéreo Picnic 2026. Foto: cortesía Páramo Presenta.
Cartel oficial Estéreo Picnic 2026. Foto: cortesía Páramo Presenta.

Los precios de los combos

Cabe mencionar que, la semana pasada fue la preventa creyentes con precios un poco más bajos. Ahora, el próximo 1 de septiembre a las 10 a. m. inicia la preventa Aval Combos y el 3, la venta general.

De acuerdo con la página de Ticketmaster, los precios para el Festival Estéreo Picnic 2026 quedaron así:

Combo 3 días general

Etapa 1: $1.199.000

Etapa 2: $1.499.000

Etapa 3: $1.649.000

Etapa 4: $1.699.000

Combo VIP 3 días

Etapa 1: $3.485.000

Etapa 2: $3.846.000

Combo 3 días – Zona de menores

Etapa 1: $1.081.000

Etapa 2: $1.201.000

Por ahora, la venta de boletas solo se está haciendo en combo (para los tres días de evento); las entradas individuales para cada día aún no están disponibles.

