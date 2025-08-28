Este es el lineup del Festival Estéreo Picnic 2026: Sabrina Carpenter, Peso Pluma y The Killers encabezan el cartel

Del 20 al 22 de marzo de 2026, se llevará a cabo la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic (FEP), uno de los eventos musicales más importantes del país y la región. En su edición número 15, el evento volverá a realizarse en el parque Simón Bolívar, en Bogotá.
Páramo Presenta, promotor del evento, reveló este jueves 28 de agosto los artistas nacionales e internacionales que darán su show en el festival del próximo año.
Entre los más destacados se encuentran: Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechi y Turnstile. También se presentarán artistas como: Luis Alfonso, Nicolás y los Fumadores, y Aitana.
Otros artistas confirmados son: Peggy Gou, Kygo, Brutalismus 3000, Mochakk, Iván Cornejo, Addison Rae, Katseye, Ben Böhmer, The Whitest Boy Alive, Lola Young, DJO, Men I Trust, Royel Otis, Bob Moses, Viagra Boys, Guitarricadelafuente, Lasso, Peter Blue.
Cabe mencionar que, la semana pasada fue la preventa creyentes y los precios estaban un poco más bajos. Ahora, el próximo 1 de septiembre a las 10 a. m. inicia la preventa Aval Combos y el 3, la venta general.
Los precios de los combos
De acuerdo con la página de Ticketmaster, los precios para el Festival Estéreo Picnic 2026 quedaron así:
Combo 3 días general
Etapa 1: $1.199.000
Etapa 2: $1.499.000
Etapa 3: $1.649.000
Etapa 4: $1.699.000
Combo VIP 3 días
Etapa 1: $3.485.000
Etapa 2: $3.846.000
Combo 3 días – Zona de menores
Etapa 1: $1.081.000
Etapa 2: $1.201.000
Por ahora, la venta de boletas solo se está haciendo en combo (para los tres días de evento); las entradas individuales para cada día aún no están disponibles.