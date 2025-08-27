Estilo de vida Conciertos y eventos

Tras presentación en Lollapalooza Chicago, Latin Mafia anuncia concierto en Bogotá

La preventa exclusiva Movistar será del 29 al 31 de agosto.

Latin Mafia
Latin Mafia. Foto: cortesía Breakfast Live.

Luego de las presentaciones en Estados Unidos y México con más de 160.000 boletos vendidos y tres noches agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Latin Mafia, el grupo musical de pop en español, anuncia su esperado regreso a Colombia con el ‘Aún te odio y te extraño mucho tour’.

El trío de hermanos mexicanos se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 6 de noviembre. La noticia llega después de su reciente presentación en Lollapalooza Chicago, donde sorprendieron al público con la aparición especial de Omar Apollo para interpretar juntos su sencillo ‘Hecho para ti’.

Latin Mafia en Bogotá. Foto: cortesía Breakfast Live.
Latin Mafia en Bogotá. Foto: cortesía Breakfast Live.

Latin Mafia está integrado por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, quienes pasaron de ser un acto independiente en México a convertirse en una de las propuestas más relevantes de la música latina actual.

Con más de 7,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, han conectado con el público global gracias a canciones como ‘Patadas de ahogado’, ‘Flores’, ‘Julietota’, ‘Se fue la luz’ y ‘No digas nada’.

Su álbum ‘Todos los días todo el día’ (2024) fue incluido en listas de lo mejor del año por Rolling Stone, Billboard, NPR y FADER.

Este concierto en Bogotá es una producción de la promotora colombiana Breakfast Live.

Precios de las boletas

La preventa exclusiva Movistar será del 29 al 31 de agosto de 2025 a las 9:59 a. m. y la venta general será a partir del 31 de agosto a las 10 a. m., o antes si se agota la preventa.

Las boletas se pueden adquirir a través de Tuboleta.com y los precios son:

Tribuna fan sur: $389.000

Tribuna fan norte: $389.000

Platea: $269.000

201-219: $259.000

202 – 203 (menores de edad): $259.000

204 – 205 / 215 – 218: $259.000

206 – 207 / 213 – 214: $219.000

208-212: $189.000

*Los precios no incluyen servicio.

