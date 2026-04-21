Radican en el Congreso proyecto para unificar el régimen sancionatorio aduanero

Este martes fue radicada ante el Congreso la propuesta de unificar de ley del Régimen Sancionatorio Aduanero de la DIAN.
La propuesta nace y se consolida como un proceso de construcción conjunto entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Consejo Gremial Nacional, el cual fue puesto en consideración y revisión de los senadores y representantes ponentes
“La consolidación de este texto es resultado de un proceso de diálogo y concertación que incluyó 27 mesas de trabajo en las que se integraron observaciones, se depuró el contenido normativo y se alineó la propuesta con las dinámicas actuales del comercio exterior”, señaló el director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt.
El proyecto pretende reducir los riesgos de fragmentación, fortalecer el control frente al contrabando, proteger la seguridad nacional y establecer reglas más claras y justas para el comercio exterior. Además, introduce ajustes como la reducción del número de sanciones, que pasa de 357 a 235, la reorganización de las infracciones de acuerdo con los distintos tipos de usuario aduanero y la definición de esquemas de sanción con rangos diferenciados según la gravedad de las conductas.
Estos cambios buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la autoridad aduanera frente a conductas que afectan la legalidad, al tiempo que establecen unas reglas más claras para quienes participan en el comercio exterior, promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones y reduciendo la incertidumbre en su aplicación.
La propuesta también tiene un impacto directo en la protección del entorno económico al contribuir a cerrar espacios a prácticas como el contrabando, la evasión y el fraude aduanero, que generan distorsiones en el mercado y afectan a los actores que operan dentro de la legalidad.El Grupo NYCE sostiene que con el nuevo régimen las condiciones técnicas para las importaciones en Colombia serán más exigentes en 2026: “Entra en una etapa de mayor control aduanero que cambia los requisitos para importar y las empresas deberán reforzar el cumplimiento técnico para evitar sanciones y bloqueos en aduanas”.
El objetivo es que Colombia cuente con este Régimen Sancionatorio Aduanero antes del 20 de junio de 2026.
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