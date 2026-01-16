El ranking mensual que elabora Valora Analitik, con base en la información reportada a la Superintendencia Financiera, evidencia que un banco más logró salir de pérdidas frente a octubre, reduciendo a solo cuatro el número de entidades que aún permanecen en terreno negativo.
De los 29 bancos que reportan información a la autoridad financiera, 25 registraron utilidades acumuladas en los primeros once meses del año. El dato cobra mayor relevancia si se compara con noviembre de 2024, cuando 12 bancos cerraban con resultados en rojo.
Bancolombia volvió a ocupar la primera posición del sistema financiero colombiano. Con corte a noviembre de 2025, el banco acumuló utilidades por $5,68 billones, cifra que representa un crecimiento anual del 15,36 % frente al mismo periodo del año pasado. El tamaño de sus ganancias lo mantiene muy por encima del resto de competidores.
En el segundo lugar se ubicó Banco Davivienda, que reportó $1,50 billones en utilidades, con un crecimiento anual del 89,1 %, destacándose como el banco grande con la mayor expansión porcentual. El tercer puesto fue para el Banco de Bogotá, que acumuló $1,19 billones, con un incremento del 8,4 % frente a noviembre de 2024.
El top cinco de bancos con mayores utilidades a noviembre confirma, además, el creciente peso de entidades extranjeras dentro del sistema financiero.
Destacado: Sistema financiero generó $97,12 billones en rendimientos para sus clientes en Colombia a noviembre de 2025.
El cuarto lugar fue ocupado por Banco GNB Sudameris, que registró utilidades por $977.410 millones, tras mostrar el mayor crecimiento del sistema, con una variación anual del 336,7 %. En el quinto puesto se ubicó Citibank, que cerró noviembre con $611.702 millones en ganancias, consolidándose como uno de los bancos extranjeros con mayor volumen de utilidades en el país, aunque con un crecimiento anual más moderado.
De esta forma, el ranking de los cinco primeros quedó conformado por
- Bancolombia
- Davivienda
- Banco de Bogotá
- GNB Sudameris
- Citibank.
Uno de los movimientos más relevantes del ranking de noviembre fue el de BBVA Colombia, que logró revertir de manera contundente los números rojos que mostraba un año atrás. Con corte a noviembre de 2024, la entidad registraba pérdidas por $328.839 millones, mientras que en noviembre de 2025 ya reporta utilidades acumuladas por $333.266 millones.
Cuatro bancos siguen en pérdidas, pero con un panorama más favorable
Pese al avance del sector, cuatro bancos cerraron noviembre con pérdidas, una cifra sustancialmente menor a la observada un año atrás. Se trata de:
- Banco Pichincha, con pérdidas por $138.242 millones.
- AV Villas, con pérdidas por $102.723 millones.
- Lulo Bank, con pérdidas por $100.389 millones.
- Bancoomeva, con pérdidas por $93.507 millones.