RappiPay actualiza tasas de interés en cuentas y Bóvedas para agosto con importante rentabilidad

En un entorno financiero donde muchas entidades financieras han reducido sus tasas de interés, RappiPay anunció que mantendrá la rentabilidad de sus cuentas remuneradas.
En ese sentido, la RappiCuenta seguirá ofreciendo una rentabilidad del 9 % efectivo anual (E.A.). Para mantener este rendimiento, los usuarios deben realizar un mínimo de cuatro movimientos de salida cada 30 días, lo que puede incluir pagos de servicios públicos, transacciones por PSE o el uso de llaves digitales. Esta medida asegura que la rentabilidad se mantenga activa para los usuarios que realizan operaciones frecuentes con su cuenta.
Cambios en las tasas de las Bóvedas
Por otra parte, la compañía informó que, a partir del 20 de agosto, las tasas de interés de sus productos de ahorro a plazo fijo, conocidos como Bóvedas, tendrán modificaciones según el plazo de cada instrumento:
- 90 días: 9,25 % E.A.
- 180 días: 9,5 % E.A.
- 360 días: 10,0 % E.A.
De acuerdo con la entidad, los usuarios que ya tengan Bóvedas activas conservarán la tasa pactada al momento de la apertura, que se mantendrá hasta cumplir el plazo contratado, protegiendo la rentabilidad previamente acordada frente a los cambios anunciados.
Estas actualizaciones se dan en un contexto donde otras plataformas de ahorro digital han ajustado sus tasas a la baja, mientras el mercado financiero sigue sujeto a la volatilidad de indicadores económicos y a decisiones de política monetaria. Los instrumentos de Rappi permiten a los usuarios acceder a rendimientos específicos de acuerdo con la frecuencia de uso y el plazo de inversión seleccionado, combinando liquidez y ahorro a plazo.
Finalmente, para conocer más detalles sobre estas actualizaciones y cómo afectan a su cuenta, ingrese al sitio oficial de RappiPay a través de este enlace.