RappiPay anuncia cambios en la RappiCuenta para octubre: cashback en la tarjeta débito y otros beneficios

RappiPay, compañía de financiamiento S.A., anuncia importantes cambios en su producto RappiCuenta. De acuerdo con la entidad, las novedades ya están activas desde el 1 de octubre.
“Nuestro propósito es que cada peso que los usuarios confíen en RappiCuenta trabaje para ellos. Queremos que ahorrar no sea una tarea compleja, sino una experiencia intuitiva, transparente y con beneficios tangibles desde el primer día”, afirmó Paolo Di Marco, CEO de RappiPay.
¿Cuáles son los cambios en la RappiCuenta?
En ese sentido, estos son los tres cambios en la RappiCuenta:
- Desde el 1 de octubre, el ahorro será más inteligente con los Bolsillos de RappiCuenta, que generan 9 % E.A. sin condiciones. Los usuarios pueden crear hasta 50 Bolsillos, ponerles nombre, fecha y separar su dinero para cumplir metas.
- Pagos sin tarjeta física: muy pronto, la tarjeta débito Visa de RappiCuenta podrá vincularse a todas las billeteras digitalesSe para pagar desde el celular o dispositivos inteligentes con total seguridad.
- Cashback: pague sus pedidos en Rappi con la tarjeta débito Visa de RappiCuenta y reciba 1 % de cashback inmediato. Próximamente, también habrá cashback y beneficios con aliados seleccionados, ampliando los beneficios fuera de la app.
Esto quiere decir que con la tarjeta débito Visa obtendrá un 1 % de cashback cada vez que pida en Rappi y pague con ella en comercios seleccionados.
Además, la entidad indicó que próximamente se asociará con aliados seleccionados para ofrecer cashback al pagar con la tarjeta débito. Como novedad, los usuarios podrán agregar su tarjeta débito Visa de la RappiCuenta a las billeteras digitales para pagar con su celular.
“En Visa creemos que la innovación en pagos digitales debe traducirse en beneficios tangibles y cotidianos para las personas. La evolución de RappiCuenta, ahora con tarjeta débito Visa disponible en billeteras digitales y con beneficios inmediatos como el cashback (devolución en dinero de un porcentaje de la compra), ejemplo de cómo la tecnología puede simplificar la vida financiera de los colombianos y a la vez brindar soluciones seguras y convenientes. Nos enorgullece acompañar a RappiPay en este camino, y marcar otro hito de colaboración con ellos”, afirmó Adriana Cárdenas, gerente general para Visa en Colombia.
Además de lo anterior, estas actualizaciones se suman a la RappiCuenta:
- Transferencias al instante con llaves digitales.
- Hasta 10 % E.A. de rentabilidad en Bóvedas con montos desde $500.000, según el plazo que elija.
- $0 cuota de manejo y retiros sin costo en la red de cajeros Davivienda.
- Cobertura del seguro de depósito de Fogafin hasta por $50 millones.
“La banca digital debe ir más allá de ofrecer una cuenta: debe convertirse en un habilitador de oportunidades financieras. Estas actualizaciones son un paso firme en esa dirección, acercándonos al objetivo de democratizar el acceso a servicios rentables y simples para millones de colombianos”, agregó Paolo Di Marco, CEO de RappiPay.