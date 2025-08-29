Real Madrid jugará en la Champions League contra un equipo con valor de mercado casi 100 veces menor

El Real Madrid, el club más laureado del torneo y una de las marcas deportivas más valiosas del planeta, se enfrentará por la fase de liga de la Champions League al Kairat Almaty de Kazajistán, un equipo que ha hecho historia al convertirse en el “más oriental” en jugar la competición.
Este enfrentamiento no solo marca un hito geográfico, con un viaje que llevará a los ‘merengues’ casi hasta la frontera con China, sino que asombra por la inmensa brecha financiera entre la élite del fútbol europeo y los clubes emergentes que permite este nuevo formato del torneo.
La clasificación del Kairat a la fase de liga de la Champions League es una gesta deportiva mayúscula. Dejando en el camino a equipos de mayor tradición como el Celtic de Glasgow, el conjunto kazajo se ha ganado su lugar entre la ‘crema y nata’ del fútbol continental. Pero si la hazaña en el campo es épica, la diferencia en los libros de contabilidad resulta astronómica.
El Real Madrid, con una plantilla valorada en 1.400 millones de euros, según cifras de Transfermarkt, es, sin duda alguna, un gigante financiero. El 15 veces campeón de la Liga de Campeones está compuesto por figuras de clase mundial cuyo valor individual supera, por sí solo, el de todo el plantel de su rival.
Por su parte, el Kairat, con una modesta plantilla valorada en 12,45 millones de euros, es un claro exponente del fútbol de un país donde la inversión es muy diferente. La diferencia, de 1.387 millones de euros, es un abismo que refleja la magnitud del desafío para el club kazajo.
Una disparidad que se refleja en el ‘uno contra uno’
El Real Madrid cuenta en sus filas con jugadores como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, cada uno tasado en 180 millones de euros. El valor de estas dos figuras es casi 15 veces superior a todo el valor de la plantilla del Kairat. A ellos se suman otras estrellas como Vinícius Júnior (170 millones de euros) y Federico Valverde (130 millones de euros).
En contraste, el Kairat ha construido su equipo con una mezcla de talento local y algunos jugadores extranjeros que buscan oportunidades en ligas menos mediáticas. Su fuerza no reside en una figura individual, sino en la cohesión y el trabajo en equipo que les permitió superar las rondas previas.
Si bien no tienen los nombres rimbombantes del Madrid, su valor radica en el esfuerzo colectivo y en la capacidad de jugar bajo una presión inmensa. Es un equipo que representa la tenacidad de un país que busca hacerse un nombre en el escenario global del fútbol.
Su máxima figura es el delantero de 16 años, Dastan Satpaev, vendido al Chelsea por 4 millones de euros. La promesa kazaja, que firma por cinco temporadas más uno opcional y podría convertirse en el primer jugador de Kazajistán en jugar en la Premier League, se ha convertido en el traspaso más caro de la historia de su país.
Un viaje sin precedentes en la historia de la Champions League
El sorteo ha deparado para el Real Madrid una de las travesías más largas en la historia de la competición. El viaje de los ‘merengues’ hasta Almaty, una ciudad asiática a solo 300 kilómetros de la frontera con China, es un recordatorio de cómo la UEFA ha reconfigurado el mapa del fútbol europeo. Kazajistán, que se unió a la UEFA en 2002, ha ido consolidando su presencia en las competiciones continentales.
Recomendado: Así se jugará la Champions League 2025/2026: El campeón recibirá 100 millones de euros
Aunque geográficamente es un país de Asia Central, su conexión con el fútbol europeo les ha permitido a clubes como el Kairat y el Astana (que ya lo hizo en 2015) competir en la Champions League. Este partido no será solo una prueba deportiva, sino también logística para el Real Madrid, que deberá adaptarse a un entorno desconocido y a un huso horario muy diferente.
La visita a Kazajistán será el primer partido oficial para el equipo ‘Blanco’ en este país y una oportunidad para sus jugadores de conocer una cultura y un entorno totalmente distintos a los habituales.