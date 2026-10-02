Real Madrid presiona a UEFA y Barcelona se expone a quedar fuera de la Champions por el caso Negreira

El caso Negreira volvió a tomar fuerza en el fútbol europeo. La UEFA confirmó que recibió una cantidad considerable de documentación presentada por el Real Madrid sobre la investigación que involucra al FC Barcelona y a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España.
El organismo europeo explicó que estos documentos serán incorporados al análisis que ya mantiene abierto sobre el club catalán. El Real Madrid, por su parte, pidió que el proceso avance con la “máxima celeridad” y aseguró que la información aportada contiene evidencias que, según su posición, afectan la integridad de las competiciones.
La investigación gira alrededor de los pagos realizados por el Barcelona entre 2001 y 2018 a sociedades vinculadas con Negreira mientras este ejercía como vicepresidente del organismo arbitral español.
Las cifras investigadas superan los 7,5 millones de euros. Barcelona sostiene que los pagos correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros y ha negado que tuvieran como finalidad alterar resultados deportivos. Un informe de la Agencia Tributaria conocido en 2026 señaló que no había pruebas acreditadas de que esos pagos hubieran servido para comprar árbitros o manipular partidos.
¿Barcelona podría quedar fuera de la Champions League?
El punto que eleva la dimensión deportiva del caso está en el reglamento de competiciones de UEFA.
El artículo 4 establece que un club puede ser declarado inelegible para disputar competiciones europeas durante una temporada si UEFA concluye, bajo el estándar previsto en sus normas, que estuvo directa o indirectamente involucrado en actividades dirigidas a organizar o influir en el resultado de un partido.
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Eso significa que una eventual sanción podría dejar al Barcelona fuera de la Champions League u otra competición de UEFA durante una campaña.
Sin embargo, no existe actualmente una sanción contra el Barcelona ni una decisión definitiva de UEFA. La documentación presentada por Real Madrid pasa a formar parte de una investigación que continúa abierta y cuyo desenlace todavía depende del análisis disciplinario del organismo europeo.