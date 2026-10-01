Skechers gana terreno frente a gigantes deportivos y ya es la segunda marca más fuerte en Colombia

Skechers continúa ganando espacio dentro del mercado deportivo colombiano. La compañía alcanzó durante 2025 una participación de 16,58 %, con lo que se consolidó como la segunda marca deportiva con mayor presencia en el país, según cifras de Euromonitor Colombia suministradas por la empresa.
El dato representa un aumento frente al 14,95 % registrado en 2024, es decir, un avance de 1,63 puntos porcentuales en un año. La compañía atribuye parte de ese desempeño al fortalecimiento de categorías como lifestyle, performance, running y fútbol.
La información pública más reciente de Euromonitor también ubica a Skechers entre las principales compañías del segmento sportswear en Colombia. Adidas, Skechers y Nike concentraron conjuntamente 46 % del mercado en 2025, mientras Adidas mantuvo el liderazgo con una participación de 26 %.
Skechers aumenta su apuesta por el deporte
Uno de los movimientos de la compañía durante los últimos años ha sido ampliar su presencia más allá del calzado casual y de comodidad.
Actualmente, Skechers desarrolla productos especializados para running, fútbol, baloncesto, golf y pickleball, entre otras disciplinas. En Colombia, running y fútbol aparecen entre las categorías que la compañía considera estratégicas para continuar creciendo.
Ese avance también se refleja en Estados Unidos. En agosto de 2026, Skechers anunció que se convirtió en la segunda marca de calzado con más unidades vendidas en ese mercado, impulsada, según la empresa, por el crecimiento de sus líneas deportivas y de comodidad.
La compañía comercializa actualmente sus productos en aproximadamente 180 países y territorios y cuenta con cerca de 5.300 tiendas en diferentes mercados.
La compañía quedó bajo el control de 3G Capital
El crecimiento en Colombia ocurre además después de uno de los mayores movimientos empresariales en la historia de Skechers.
En septiembre de 2025, la firma de inversión 3G Capital completó la adquisición de Skechers, una operación anunciada meses antes por alrededor de US$9.400 millones. Como resultado de la transacción, la compañía dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York.
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Skechers mantuvo su estructura ejecutiva después de la compra, con Robert Greenberg como CEO y Michael Greenberg como presidente.
La apuesta ahora pasa por continuar ampliando su presencia en categorías de performance y aprovechar el crecimiento del calzado deportivo en mercados como Colombia, donde la compañía ya disputa los primeros lugares frente a algunas de las marcas internacionales con mayor trayectoria.