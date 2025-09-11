De Harry Kane a ‘Los amix’: Skechers busca expandir su presencia en el fútbol colombiano con importante alianza

La empresa estadounidense de calzado, Skechers, anunció una asociación estratégica con el club de fútbol bogotano Fortaleza. Este acuerdo va más allá de un simple patrocinio; representa la incursión de una marca global que tradicionalmente se ha enfocado en calzado casual y de alto rendimiento en deportes como el running y el golf, en el mercado competitivo del fútbol sudamericano.
Skechers ha estado haciendo movimientos significativos para establecer su presencia en el fútbol, firmando a figuras de élite como el delantero inglés Harry Kane y el colombiano Luis Sinisterra. La alianza con Fortaleza, un club conocido por su enfoque en la formación juvenil y la educación, refuerza esta estrategia al invertir en las bases del deporte en un mercado clave como Colombia.
El acuerdo establece que Skechers se convierte en el patrocinador oficial de Fortaleza. La marca proporcionará a los jugadores, tanto a los profesionales como a los talentos de las academias juveniles, su línea de guayos de fútbol, incluyendo la nueva CTRL^Pack.
Además, entrenadores y jugadores recibirán calzado para uso fuera de la cancha. A cambio, la marca estará exhibida en las camisetas del equipo. Para Fortaleza, esta alianza con una compañía como Skechers representa una oportunidad de crecimiento y validación de su modelo, basado en la formación integral de sus atletas.
La institución ha cultivado una reputación de ser un «club diferente», con un enfoque en valores y un compromiso con la comunidad que resuena con la visión de su nuevo socio comercial.
Un modelo de negocio que revoluciona el patrocinio deportivo
La elección de Fortaleza no es casual para Skechers. El club bogotano ha forjado un modelo único en el fútbol colombiano, centrado en la formación educativa y deportiva. A diferencia de los equipos tradicionales que priorizan los resultados inmediatos, Fortaleza se ha posicionado como una incubadora de talento, un proyecto humanista que busca impactar a las comunidades y empoderar a más de 2.100 jóvenes en su academia.
Esta filosofía ha atraído a una marca como Skechers, que busca asociarse con proyectos de largo plazo que reflejen un compromiso social.
Mientras que Skechers es una empresa global que cotiza en la bolsa de Nueva York, con un enfoque en el confort y la tecnología, Fortaleza es un club con una identidad audaz, un lenguaje fresco y una base de fans que se autodenominan ‘Los amix’.
Skechers no solo busca vender calzado, sino que se asocia con un proyecto que valora la disciplina y la pasión desde las bases, un mensaje que conecta con el público joven.
Skechers Footwear entra en un mercado clave para su expansión
El fútbol es el deporte más popular del mundo, y para una marca de calzado entrar en este mercado es esencial. Skechers ha desarrollado líneas especializadas como los guayos SKX_2 Elite, diseñados para el control preciso, y los Skechers Razor 1.5 Elite, enfocados en la velocidad.
Recomendado: Reconocida marca internacional patrocinará a importante equipo bogotano
Con su acuerdo con Fortaleza y el patrocinio individual de Luis Sinisterra, la marca busca consolidar su presencia en Colombia, un país reconocido como una cantera de talento futbolístico con calidad de exportación en Sudamérica.
El patrocinio deportivo en Colombia ha crecido en la última década, con marcas nacionales e internacionales invirtiendo en equipos y atletas. Sin embargo, la estrategia de Skechers destaca por su enfoque en un club con una filosofía de desarrollo a largo plazo, en lugar de un gigante del fútbol nacional.