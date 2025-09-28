La compañía colombiana Recamier anunció que asumió la distribución oficial de ChapStick en Colombia, una de las marcas de cuidado labial más reconocidas en el mundo.
Con este paso, el país se consolida como el segundo mercado más importante para ChapStick después de Estados Unidos, reforzando su papel estratégico en la industria cosmética de América Latina.
Según cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el sector en Colombia alcanzó ventas por US$ 2.884 millones en 2024, con un crecimiento del 4,6 % frente al año anterior y una participación cercana al 3 % del PIB nacional. Con una proyección de crecimiento anual compuesto del 8,24 % hacia 2028 (Mordor Intelligence), el país se consolida como uno de los mercados más dinámicos de la región.
Entre las categorías que más crecieron destacan protección solar (12,7 %), maquillaje (10,4 %), líneas premium (8 %), cuidado facial (7,2 %) y cuidado personal de consumo masivo (4,7 %).
Además, se afianza la preferencia por cosmética natural y sostenible, la digitalización de canales y el fortalecimiento de rutinas de autocuidado integral.
Recamier, empleo y expansión internacional
Más allá de la distribución de ChapStick, Recamier es un jugador consolidado en el sector colombiano, con más de 700 empleos directos y 1.500 indirectos en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Su red de distribución cubre todo el país y se conecta con una estrategia de expansión internacional.
Para Manuela Castrillón, gerente de Recamier, esta decisión refuerza la confianza en el mercado nacional: “La llegada de ChapStick bajo nuestra distribución reafirma la confianza en el mercado colombiano y nos permite fortalecer un sector que genera empleo, innovación y crecimiento económico”.
Sobre Recamier y ChapStick
Recamier S.A., fundada en 1947, es una de las empresas referentes en el desarrollo de productos cosméticos en Colombia.
Con un enfoque en innovación, calidad y sostenibilidad, ha logrado consolidar un portafolio que responde a las demandas de un consumidor en constante transformación.
Por su parte, ChapStick, con más de 140 años de historia y producción en Richmond, Virginia (EE. UU.), es considerada la marca líder de bálsamos labiales a nivel mundial.
Con esta alianza, Recamier y ChapStick fortalecen la oferta de productos de cuidado personal en Colombia, al tiempo que posicionan al país como un polo de crecimiento para la industria de la belleza en América Latina.