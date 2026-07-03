Recargo dominical para trabajadores en Colombia ya subió: esto deben pagarle de más si trabaja el día de descanso o festivo

De acuerdo con la norma vigente, desde este 1 de julio, el recargo dominical para trabajadores en Colombia subió, incluyendo el trabajo que se desarrolla los festivos.
El ajuste contempla un recargo del 90 % sobre el valor de la hora ordinaria y con base en el salario devengado.
Este recargo dominical para trabajadores en Colombia forma parte de la implementación gradual de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral) y aplica para todos los empleados del país.
De acuerdo con lo establecido en esa reforma laboral, para un trabajador con salario mínimo legal vigente en 2026 ($1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte), el cálculo de la hora dominical varía según el periodo del mes debido a la reducción de la jornada laboral máxima.
Recargo dominical para trabajadores en Colombia del 1 al 14 de julio de 2026 (jornada de 44 horas semanales)
- Hora ordinaria base: $7.959 aproximadamente (calculada sobre 220 horas al mes)
- Hora dominical ordinaria (con el 90 % de recargo): $15.122 aproximadamente por hora trabajada
- Pago desde el 15 de julio de 2026 (jornada de 42 horas semanales)
- Hora ordinaria base: $8.338 aproximadamente (calculada sobre 210 horas al mes debido a la reducción de la jornada)
- Hora dominical ordinaria (con el 90 % de recargo): $15.842 aproximadamente por hora trabajada
Recargo dominical para trabajadores en Colombia: así ha cambiado
- Hasta el 30 de junio de 2025: Se mantenía en el 75 %
- Del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026: Estuvo en el 80 %
- Del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027: Se aplica el 90 %
- A partir del 1 de julio de 2027: Llegará al 100 % del recargo (pago doble por hora trabajada)
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La ley establece que si la jornada dominical o de festivo coincide con el horario nocturno (entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m.), el recargo dominical para trabajadores en Colombia por ser trabajo de noche, del 35 %, se sumará de forma acumulativa al recargo dominical del 90 %.