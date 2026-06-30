Desempleo en Colombia registró nuevo mínimo en mayo de 2026; informales también se redujeron

El desempleo en Colombia se redujo en mayo de 2026, al registrar una tasa del 8 %, de acuerdo con el DANE, esto significa que está por debajo de la del mismo mes en 2025, cuando fue del 9 %.
De hecho, se trata de la cifra más baja desde el inicio de la serie de 2001 para cualquier mayo y se atribuye a una disminución en todos los dominios geográficos, principalmente para las mujeres de todas las edades.
El indicador incluso se redujo en la serie desestacionalizada hasta su mínimo histórico, tras pasar de 8,6 % en abril a 8,1 % en mayo para el total nacional.
El mes pasado, 2,1 millones de personas dijeron estar buscando empleo (203.000 menos que en 2025), una cifra inferior a la que se registraba incluso previo a la pandemia (2,6 millones en 2019).
Así, la desocupación de los hombres se situó en 6,6 %, mientras que la de las mujeres fue del 9,9 %, lo que arroja una brecha de género de 3,3 puntos porcentuales (pp). Lo importante es que se trata de la segunda vez en la historia del país que el desempleo para las mujeres es inferior al 10 %; la primera vez fue en noviembre de 2025 (9,1 %).
La directora de la entidad, Piedad Urdinola, destacó que las personas en edad de trabajar superaron los 41 millones y mostraron un aumento de seis millones desde 2018, lo cual atribuyó al engrosamiento de la pirámide poblacional : “esa fuerza de trabajo va a empezar a crecer a medida que envejezca la población”, aseguró.
En consecuencia, la tasa global de participación llegó al 64,9 % tras mostrar un aumento estadísticamente significativo.
La población ocupada también aumentó en 956.000 (+4 %). En este grupo se reportaron 24,5 millones de personas el mes pasado, cuando un año atrás eran 23,6 millones. Esto se refleja en una tasa de ocupación del 59,7 % que también mostró una variación al alza estadísticamente significativa.
Sin embargo, de este total la mayoría fueron trabajadores por cuenta propia (+273.000), los cuales, de hecho, superaron los 10 millones de personas. Por su parte, los empleados del sector particular crecieron en 199.00 personas hasta ubicarse en 10,7 millones, mientras que los del gobierno sumaron 146.000 y llegaron a 953.000.
Finalmente, la proporción de población ocupada informal disminuyó 0,8 pp en el total nacional para el quinto mes del año. La tasa de trabajadores sin protección en seguridad social pasó del 55,1 % al 54,3 % entre mayo de 2025 y 2026.
Esto a pesar de que por volumen de población la informalidad creció en 330.000 personas y llegó a 13,3 millones de trabajadores, aunque no lo hizo tanto como el grupo de formales con 627.000 personas de más para un total de 11,2 millones.
Los sectores que crearon y destruyeron empleos
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana fue la rama de actividad económica que más aportó a la variación de la población ocupada en mayo de 2026, con un aumento de 405.000 personas.
Al respecto, la directora destacó la contribución de las subramas de administración del Estado, que aportó 4,3 pp y adicionó a su nómina a 124.000 trabajadores, y de actividades de hospitales y clínicas tanto públicos como privados, que emplearon 77.000 personas más y contribuyeron 2,7 pp a la administración pública.
A esta le siguieron los sectores de industrias manufactureras, con 218.000, y actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 143.000.
En contraste, en cinco ramas se destruyeron empleos: transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, agricultura y demás, actividades inmobiliarias y actividades financieras y de seguros.
—