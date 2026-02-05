Enel confirmó cambios muy importantes para el recibo de la luz

Enel dio a conocer que, desde este mes, el recibo de la luz eléctrica que reciben los clientes de Enel Colombia, en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, tendrá varias modificaciones.
Según la empresa, los cambios se centran en el diseño del documento con cambios en la estructura de la información para que la lectura sea más cómoda e intuitiva, vale tener en cuenta que estos cambios también se reflejarán en la factura virtual que reciben los clientes por correo electrónico.
El nuevo formato del recibo de la luz, dijo Enel, incorpora un lenguaje “más simple y cercano”, y utiliza los colores para identificar y diferenciar los servicios que recoge la factura.
“En la parte posterior del documento impreso, los clientes podrán encontrar los valores del consumo de energía y otros cobros asociados a este servicio en color verde. Para aquellos clientes que reciben cobros del servicio de aseo, podrán identificar la información de su cuenta en color azul y; quienes tengan otros productos y servicios como la tarjeta Crédito Fácil, asistencias, impuestos municipales, entre otros, los encontrarán clasificados en color rosado”.
Otros cambios para el recibo de la luz de Enel
Uno de los datos clave, que es el número de cliente, continúa en la parte frontal de la factura, hacia la esquina superior derecha. Junto a este, también se encuentran las fechas de pago oportuno, suspensión y próxima lectura de forma más clara en la caja con los datos de facturación.
“También se incluirán espacios informativos con recomendaciones sobre el uso de la energía y los recursos, así como la disponibilidad de productos y servicios que ofrecen soluciones para los clientes, y beneficios especiales que complementan la experiencia con Enel”, dice la firma.
Para los clientes que están inscritos en el recibo de la luz electrónico, el nuevo diseño que presenta la Compañía no tendrá afectaciones para el reporte que se genera a la DIAN.
Recomendado: Relevante | Detalles y calendario para venta de acciones del Grupo Energía Bogotá
“Y, para quienes junto con la factura tradicional reciben el formato Braille, este no tendrá cambios. Tampoco habrá modificaciones en la tarifa aplicada, el consumo, los periodos de liquidación, disposiciones de ley como el consumo de subsistencia y contribuciones, recaudos como el servicio de aseo o alumbrado público, y otros productos o servicios del portafolio de Enel, Crédito Fácil o de terceros”, aclaró Enel sobre el recibo de la luz.