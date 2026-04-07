Red PRO llama a garantizar las condiciones para unas elecciones “libres”

De cara a las elecciones presidenciales, la Red PRO emitió un comunicado en el que expresa la necesidad de que existan condiciones institucionales, de seguridad y neutralidad para el ejercicio democrático.
“La democracia no se erosiona de un solo golpe. Se debilita cuando coinciden violencia política, sospechas de vigilancia ilegal, tensiones con los contrapesos y decisiones de seguridad que reducen la capacidad del Estado en los territorios. Colombia llega a la antesala de la campaña presidencial de 2026 con esa acumulación de señales”, destaca el documento.
El grupo hizo hincapié en la preocupación de que la violencia pueda incidir en la competencia democrática, recordando que “cuando la seguridad de candidatos, liderazgos y ciudadanos se ve amenazada, se afecta la libertad del debate público y la confianza en que será posible elegir sin miedo”.
También señaló que a esa preocupación se añade otro motivo de alarma: la aparición en el debate público de versiones sobre escuchas, seguimientos, informes confidenciales y posibles usos políticos de información sensible contra campañas y grupos de oposición.
“En una democracia, la inteligencia del Estado no puede convertirse en herramienta de contienda, ni las sospechas de vigilancia ilegal pueden tramitarse como un episodio más de la polarización. Deben esclarecerse por vías institucionales, con trazabilidad, control y responsabilidades”, reiteró la Red PRO.
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De igual forma, expresó su preocupación en torno al deterioro de la confianza institucional, poniendo como ejemplo el más reciente incidente entre el Gobierno y la Junta Directiva del BanRep. “Cuando se intenta convertir al Banco de la República en un adversario político, se desordena el debate público y se debilita la credibilidad de las reglas”, indicó.
El grupo señaló que ante ese panorama está en juego la preservación de las condiciones para que los comicios sean “libres” bajo reglas de juego “claras y respetadas por todos”, destacando que sin seguridad para las candidaturas, sin neutralidad institucional, sin respeto por los contrapesos y sin autoridad efectiva del Estado en los territorios, la democracia entra debilitada a la contienda”.
En ese contexto, hizo un llamado a rodear las instituciones, esclarecer de manera completa y oportuna los hechos que hoy generan alarma pública. También pidió corregir las decisiones que aumentan la incertidumbre democrática para garantizar que la campaña presidencial avance con seguridad, legalidad, neutralidad estatal y plenas garantías para el voto libre.
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