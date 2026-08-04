Reducción de la jornada laboral ya tiene impacto financiero en pymes colombianas: Esto costará la hora de trabajo

Este es un contenido de la alianza editorial entre la fintech Kapital Colombia y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones.
Desde el 15 de julio, la jornada laboral de 42 horas se convierte en la ley vigente para todas las empresas colombianas. Para Kapital Colombia, fintech especializada en servicios financieros para pymes, el cambio no se limita a nómina o turnos. Obliga a revisar si el tejido pyme está en capacidad de sostener ventas, servicio y margen con menos tiempo de trabajo por persona.
La brecha que la reforma no resuelve por sí sola
La discusión de fondo es la productividad. La OCDE ubica a Colombia entre los países con menor PIB por hora trabajada en la región, una señal de que la economía sigue generando poco valor por cada hora laboral. Aunque este dato es previo a la reforma, y falta ver los impactos reales en la actualidad, sirve como línea base para entender por qué la reducción de jornada podría ampliar la brecha estructural que viene de antes.
Lo que muestran las cifras del DANE
Para el tercer trimestre de 2024, el DANE registró una mejora en la productividad laboral: el indicador por hora trabajada subió un 3,43 %, el rendimiento por persona empleada avanzó un 1,76 % y la productividad total de los factores (PTF) creció un 1,73 %. Aun así, este repunte sigue lejos de lo que el país necesita para cerrar la brecha con las economías líderes y absorber la reducción de la jornada laboral sin sacrificar eficiencia.
La tecnología como variable de ajuste operativo
En un tejido empresarial como el colombiano donde aún predominan los procesos manuales y la baja adopción digital, el recorte de horas amenaza con presionar los márgenes si no se acompaña de métricas claras de rendimiento y automatización. El desafío está en reconfigurar los procesos para maximizar el valor generado en cada hora de trabajo.
Lo que ya funciona en otros países
Un estudio de Qonto con Appinio encontró que el 55 % de las pymes españolas ahorra al menos diez horas semanales de trabajo gracias a la automatización, y que otro 13 % supera las veinte horas de ahorro. Aunque el contexto colombiano es diferente, estos resultados muestran cómo la tecnología puede ayudar a reducir el tiempo dedicado a tareas operativas y dar más espacio a actividades que realmente impulsan el negocio.
Con jornadas más cortas, la productividad dependerá menos de la cantidad de horas trabajadas y más de cómo las empresas organizan su operación. Para Kapital Colombia, el desafío de las pymes estará en revisar sus procesos y hacer los ajustes necesarios para evitar que la reducción de la jornada se traduzca en mayores costos operativos.