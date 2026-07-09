Cómo financiar capital de trabajo sin pagar más de lo necesario

Este es un contenido de la alianza editorial entre la fintech Kapital Colombia y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones
Muchas pymes destinan grandes esfuerzos a aumentar sus ventas sin advertir que una parte importante de su rentabilidad depende del tipo de financiamiento que soporta su operación diaria. Para Kapital Colombia, fintech especializada en servicios financieros para pymes, elegir el mecanismo equivocado puede duplicar los costos financieros, mientras que la elección correcta puede ahorrar millones de pesos al año y generar una liquidez significativamente más sana.
Financiar la operación con la herramienta equivocada
Elegir el mecanismo es tan importante como elegir su propósito. Por ejemplo, un error típico de algunas empresas es usar tarjetas de crédito empresariales para comprar inventario cuando este producto suele operar alrededor del 30% efectivo anual (EA).
Por eso, un crédito de capital de trabajo sería mejor opción, ya que se ubica entre el 12% y el 18% EA. Esa diferencia de hasta 18 puntos porcentuales reduce el margen de los productos antes de que se vendan, lo que convierte una decisión de financiación en un problema de rentabilidad.
¿Financiamiento a corto o largo plazo?
Los créditos de corto plazo ofrecen tasas menores, pero exigen que las ventas y los recaudos ocurran dentro de una ventana de tiempo estrecha, por lo que cualquier retraso puede presionar la caja. En cambio, los préstamos de largo plazo distribuyen las cuotas en montos más manejables y aportan estabilidad, aunque a un costo total más alto.
Sin embargo, ninguna opción es mejor que la otra; la elección depende de la temporada, el acceso al crédito y la predictibilidad de las ventas, factores que determinan cuál de los tres enfoques principales conviene adoptar.
Tres estrategias según el perfil del negocio
Una vez definido el plazo más conveniente, el siguiente paso es determinar cómo combinar las fuentes de financiación. No existe una fórmula universal, ya que la estrategia adecuada depende del nivel de riesgo que la empresa puede asumir, la estabilidad de sus ingresos y la velocidad con que convierte su inventario en efectivo.
- La estrategia agresiva prioriza deuda de corto plazo para minimizar costos financieros. Es adecuada para negocios con flujos de caja predecibles y alta rotación de inventarios, donde el riesgo de no cumplir los pagos a tiempo es bajo.
- La estrategia conservadora apoya la operación en recursos de largo plazo o patrimonio propio. Reduce la presión sobre la caja, pero a un costo financiero más alto. Resulta apropiada en sectores con alta incertidumbre o ciclos de cobro extendidos, donde la estabilidad vale más que el ahorro en tasas.
- La estrategia moderada combina ambas fuentes para equilibrar costo y estabilidad, ajustándose a las necesidades de cada período. Es el enfoque más común en pymes con estacionalidad marcada.
Conocer la estrategia es el punto de partida, pero no garantiza resultados si no se hace seguimiento. La eficiencia financiera, concluye Kapital Colombia, no radica únicamente en conseguir recursos, sino en estructurarlos de manera que el crecimiento no se logre a costa de la rentabilidad.