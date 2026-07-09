Tasas de interés impulsan el ahorro y la planeación financiera entre mipymes

Este es un contenido de la alianza editorial entre Mibanco y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones
El actual contexto de tasas de interés en Colombia está redefiniendo la forma en que hogares, empresas y comerciantes administran sus recursos. Aunque este escenario suele relacionarse con mayores costos de financiamiento y un entorno más exigente para el crédito, también ha abierto oportunidades para fortalecer hábitos de ahorro entre emprendedores y microempresarios.
La reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener la tasa de intervención en 11,25 % ha consolidado un entorno donde los productos de renta fija siguen ganando protagonismo dentro de las estrategias financieras de personas y negocios.
En este escenario, instrumentos de ahorro como los Certificados de Depósito a Término (CDT) han recuperado atractivo entre los colombianos debido a los rendimientos ofrecidos por las entidades financieras. Datos de la Superintendencia Financiera de Colombia muestran que las tasas de captación para distintos productos de ahorro y CDT continúan ubicándose por encima del 10 % efectivo anual, en plazos de 90, 180 y 360 días. En el caso de Mibanco, los CDT registran tasas de hasta 10,60 % efectivo anual para plazos de 90 días, 11,90 % para 360 días e inclusive presentan tasas de hasta el 12,00 % efectivo anual para las aperturas de CDT a través del canal de WhatsApp según lo publicado en su tarifario oficial.
El ahorro gana terreno entre microempresarios
Para los microempresarios, el actual entorno económico también está impulsando una mayor atención sobre el ahorro y la administración de recursos dentro de sus negocios.
En medio de desafíos como la inflación, los costos operativos y el acceso al crédito, cada vez más emprendedores buscan alternativas financieras que les permitan fortalecer su liquidez y proteger capital.
En Mibanco, los saldos de las cuentas de ahorro crecieron 76% entre enero y mayo de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando un saldo de $595.000 millones de pesos. Este resultado fue impulsado por la Cuenta Premio, producto lanzado de cara a la temporada mundialista, que premia a los clientes por ahorrar mientras su dinero crece a una tasa del 9,00 % efectivo anual.
Por otra parte, durante lo corrido de 2026 los CDTs han crecido un 12 %frente a un 4% de crecimiento en el mismo periodo de 2025,alcanzando$2,01 billones de pesos. Para 2026 la apuesta de Mibanco incluyó el lanzamiento del CDT Sostenible, el cual le permite a los inversionistas apoyar proyectos sociales y ambientales, mientras obtienen rentabilidad con el respaldo de un banco con calificación AAA. Mibanco ha captado más de $59.000 millones de pesos en este producto en lo transcurrido de 2026.
Este resultado refleja una mayor disposición de los microempresarios a adoptar herramientas financieras enfocadas en el ahorro y la planeación.
La entidad destaca que este comportamiento evidencia una mayor conciencia financiera entre emprendedores y dueños de pequeños negocios, quienes hoy buscan alternativas que les permitan fortalecer su estabilidad financiera, proteger capital y mejorar la planeación de sus empresas en un entorno económico más exigente.
Planeación financiera y administración de liquidez
Aunque el actual entorno económico continúa representando retos importantes para quienes requieren financiamiento, especialmente por el mayor costo del crédito, también está impulsando una mayor atención sobre el ahorro, la administración estratégica de recursos y la planeación financiera de mediano plazo.
A medida que la inflación y las decisiones de política monetaria continúen marcando el comportamiento del sistema financiero colombiano, el fortalecimiento de hábitos de ahorro y el manejo eficiente de liquidez podrían ganar aún más relevancia dentro de la gestión financiera de pequeños negocios y emprendimientos.