Reforma pensional estaría a horas de definirse en la Corte Constitucional

La Corte Constitucional debatiría desde este martes el futuro de la reforma pensional presentada por el gobierno del presidente Petro y aprobada por el Congreso de la República.
De acuerdo con el alto tribunal, era necesario primero subsanar los vicios de trámite que tuvo la aprobación del proyecto, en la Cámara de Representantes, para luego entrar a revisar los cambios puntuales avalados en el legislativo.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha pedido a la Corte Constitucional que avance en el estudio de la reforma pensional entendiendo que el sistema necesita recursos para, principalmente, garantizar los recursos que se les van a entregar a los adultos mayores en pobreza.
Lo que vendría para la reforma pensional
Según el presidente Petro, es necesario que el alto tribunal avale los cambios también por el bienestar fiscal del sistema de jubilaciones, una postura que no comparten expertos y fondos privados, quienes explican que las modificaciones más importantes no se tuvieron en cuenta y el costo fiscal por pensiones aumentará.
Las expectativas se centran en que la Corte pudiera llegar a revisar las modificaciones a los pilares. La reforma pensional eliminó la competencia entre los sistemas público y privado.
Sin embargo, desde Asofondos han reiterado que este apartado de la iniciativa termina por eliminar el derecho de selección que debería priorizarse.
Recomendado: Solo estas personas pueden tener pensión con 500 semanas cotizadas en Colpensiones
Dentro del escenario de posibilidades, la reforma pensional en Colombia, luego del estudio y pronunciamiento de la Corte Constitucional, podría ser aprobada con modificaciones, parcialmente, aprobada por completo o tumbada.