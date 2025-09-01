Exministro Ocampo pidió al Congreso no aprobar nueva reforma tributaria de Petro si no cumple esta condición

El exministro de Hacienda del gobierno Petro, José Antonio Ocampo, se fue en contra de la nueva reforma tributaria que anunció el ejecutivo y que se espera sea radicada ante el Congreso de la República en las próximas horas.
De acuerdo con Ocampo, no hay un ambiente político necesario para sacar adelante una iniciativa de esta índole y, en cambio, se desatienden problemas clave de la economía nacional.
Según el exministro de Hacienda, la reforma tributaria que busca aprobar el gobierno Petro aumenta algunos puntos clave de recaudo, pero no se conocen iniciativas propias del gobierno Petro para acabar con problemas clave como el exceso de gasto.
“Políticamente no le veo viabilidad a la reforma tributaria. No tiene ningún sentido proponer una reforma sin proponer un recorte de gastos. El crecimiento del gasto es muy alto. No ha habido una señal del lado del Gobierno”, dijo Ocampo en entrevista con La W.
Más llamados de atención de Ocampo por la nueva reforma tributaria de Petro
Así mismo, alertó Ocampo que el gobierno que llegue deberá revisar esa reforma tributaria con un contexto político bien diferente, mientras que las comisiones económicas del Congreso avanzan en propuestas que lleven a recortes de gastos.
Aseguró Ocampo que, de los $26 billones que pretende recaudar la reforma tributaria, podría ser posible que algo se apruebe, pero eso debería hacerse con base en un control de gastos, “si no yo le pido al Congreso que no apruebe absolutamente nada”.
Sobre el llamado de atención del Comité de la Regla Fiscal de un recorte de $45 billones, Ocampo dijo que tal vez sea de menos, pero sí es necesario hacerlo en el más inmediato plazo.
Recomendado: ¿Es la nueva reforma tributaria de Petro la más ambiciosa de los últimos años?
Finalmente, dijo Ocampo que más allá de que se pueda subir recaudo por renta desde las personas de más altos ingresos, no hay acciones contundentes sobre los problemas graves de evasión que siguen golpeando al recaudo tributario nacional.