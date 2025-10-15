Regasificadora SPEC de Cartagena reporta falla eléctrica tras retomar operaciones

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) informó que, tras completar con éxito el mantenimiento programado de su terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL), se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico durante las primeras horas de reactivación de la planta.
De acuerdo con la compañía, las operaciones de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), operada por la firma noruega Höegh LNG, se reiniciaron a la medianoche del 15 de octubre, tal como estaba previsto en el cronograma oficial.
Sin embargo, poco después, el sistema eléctrico interno de la terminal activó sus mecanismos automáticos de protección contra sobrecargas, ocasionando la suspensión temporal de la operación.
“Inmediatamente se comenzó a atender la situación. Todo el equipo de SPEC LNG y el personal especializado de Höegh se encuentran identificando la causa y solución del evento”, señaló la empresa en un comunicado difundido este martes.
Operación de SPEC bajo seguimiento de las autoridades
SPEC aseguró que informó oportunamente a las autoridades competentes y a los agentes del mercado para que se adopten las medidas necesarias que garanticen el abastecimiento de gas natural mientras se normaliza la operación del terminal.
La compañía subrayó que el mantenimiento de la terminal —ubicada en Cartagena y considerada infraestructura crítica para el suministro de gas en el país— culminó dentro de los tiempos previstos, cumpliendo los protocolos técnicos y de seguridad establecidos.
El evento se produce un día después de que la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse), encabezada por la viceministra de Energía, Karen Schutt, informara que la terminal había finalizado con éxito el 95 % de sus trabajos de mantenimiento y entraba en su etapa final de enfriamiento.
“SPEC LNG espera superar esta contingencia en el menor tiempo posible y estará informando los avances”, concluyó la empresa.
La terminal de SPEC LNG, inaugurada en 2016, es actualmente la única planta de regasificación de gas natural licuado en operación en Colombia y una fuente esencial para respaldar la generación térmica y el suministro industrial durante contingencias climáticas como el Fenómeno de El Niño.