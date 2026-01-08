Registraduría hace llamado para inscripción de cédulas: Fechas clave y quiénes deben hacerlo

Durante el año 2026, Colombia afrontará uno de los procesos democráticos más relevantes de su calendario institucional, con la realización de las elecciones para elegir un nuevo Congreso de la República y al próximo presidente del país. En este contexto, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró un llamado a la ciudadanía para que verifique su situación electoral y, de ser necesario, realice oportunamente la inscripción de su cédula o la actualización de su puesto de votación, trámites indispensables para ejercer el derecho al voto.
De acuerdo con la entidad, el primer plazo clave del calendario electoral vence el 8 de enero de 2026, fecha límite para que los ciudadanos que deban realizar este procedimiento puedan participar en las elecciones legislativas previstas para el mes de marzo. La Registraduría precisó que este trámite no es obligatorio para todos los colombianos, sino únicamente para quienes se encuentren en determinadas condiciones que hacen necesaria la actualización de su información electoral.
Entre los ciudadanos que deben adelantar este proceso se encuentran aquellas personas que hayan cambiado de lugar de residencia dentro del territorio nacional, quienes vivieron en el exterior y regresaron al país de manera permanente, así como los colombianos cuya cédula de ciudadanía fue expedida antes de 1988 y que no figuran actualmente en el censo electoral vigente. Para estos casos, la inscripción o actualización resulta fundamental, ya que de lo contrario no podrán sufragar en los próximos comicios.
Por el contrario, la Registraduría aclaró que los ciudadanos que no han modificado su domicilio y que ya se encuentran debidamente inscritos no deben adelantar ningún trámite adicional. Estas personas podrán acudir a los mismos puestos de votación en los que han participado en procesos electorales anteriores, sin que su derecho al voto se vea afectado.
Fechas a tener en cuenta para la inscripción de cédulas en Colombia
Uno de los aspectos relevantes que destacó la entidad es que quienes realicen la inscripción de su cédula hasta el 8 de enero quedarán habilitados no solo para votar en las elecciones al Congreso, sino también para las presidenciales. Esto significa que cumplir con este plazo garantiza la participación plena en ambos procesos electorales. En cambio, aquellos ciudadanos que efectúen la inscripción entre el 9 de enero y el 31 de marzo de 2026 únicamente podrán participar en la elección del presidente de la República, mas no en la del Congreso.
En cuanto a la modalidad del trámite, la Registraduría informó que el proceso debe realizarse de manera presencial en cualquiera de sus sedes a lo largo del territorio nacional. Las oficinas de la entidad están habilitadas para atender a los ciudadanos que requieran inscribir su cédula o modificar su puesto de votación, sin necesidad de intermediarios ni costos asociados.
Para los colombianos residentes en el exterior, existen dos alternativas disponibles. La primera es la atención presencial en los consulados y embajadas de Colombia, donde el personal diplomático está facultado para realizar el procedimiento. La segunda opción corresponde a una modalidad virtual, que utiliza tecnología de biometría facial y permite adelantar el trámite de forma remota, facilitando el acceso al proceso electoral a quienes se encuentran fuera del país.
La Registraduría enfatizó que la inscripción de la cédula es un trámite completamente gratuito y que, una vez realizado, el sistema genera un comprobante que certifica la respectiva inscripción o actualización. Este documento sirve como respaldo del procedimiento efectuado y permite al ciudadano verificar que su información quedó correctamente registrada en el censo electoral.