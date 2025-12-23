Registraduría revisa más de 28,5 millones de firmas para candidaturas presidenciales de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la verificación de 28.582.935 firmas entregadas por 22 grupos significativos de ciudadanos que buscan respaldar la inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.
El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la entidad activó un esquema mixto de revisión que combina tecnología, análisis especializado y verificación humana. “Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral. De otro lado, un grupo de grafólogos revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta, y finalmente contamos con más de 400 supernumerarios que realizan revisión manual de una parte significativa de los apoyos”, señaló.
De acuerdo con la Registraduría, el número de firmas recibidas para 2026 representa un incremento del 179,71 % frente a las elecciones presidenciales de 2022, cuando se revisaron 10.218.660 apoyos.
Entre los casos con mayor volumen de firmas se destacan Abelardo de la Espriella, con más de 5 millones de apoyos; Carlos Caicedo, que supera los 2,4 millones; Aníbal Gaviria, con más de 2,3 millones; así como Héctor O. Espinosa y Mauricio Lizcano, ambos por encima del millón y medio. También figuran nombres como David Luna, Claudia López, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios y Mauricio Cárdenas, entre otros.
Plazos clave del calendario electoral
La Registraduría tendrá plazo hasta el 21 de enero de 2026 para concluir la revisión y expedir la certificación sobre el cumplimiento —o no— del número mínimo de firmas válidas exigidas para la inscripción de candidaturas.
Según el calendario electoral, la inscripción formal de candidatos presidenciales se abrirá el 31 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026, fechas que terminarán de definir quiénes logran superar el umbral legal y avanzar en la contienda hacia la Casa de Nariño.