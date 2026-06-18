Dinorah Figuera, una de las figuras de la oposición venezolana en el exilio, regresaría a Caracas tras ocho años fuera del país. La dirigente anunció que se reuniría con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barret, y con Jorge Rodríguez, una de las figuras más relevantes del chavismo, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada.
En Venezuela coexisten dos parlamentos que se disputan la legitimidad. Uno es la Asamblea Nacional controlada por el chavismo; el otro, la Asamblea electa en 2015 y hoy en el exilio, que Estados Unidos reconoce como la última institución surgida de elecciones consideradas libres. Figuera preside esa segunda instancia desde enero de 2023, cuando reemplazó a Juan Guaidó, a quien unos 60 países, incluido Estados Unidos reconocieron como presidente en 2019.
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Ese cargo la dejó al frente de la administración de activos venezolanos en el exterior, hoy en disputa. El oficialismo la acusa de manejar unos US$364 millones vinculados a Citgo —la filial de refinación de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos y el principal activo del país en el exterior—, mientras ella reivindica facultades constitucionales para hacerlo.
El rol de Figura en la transición democrática en Venezuela
El regreso ocurre semanas después de que Figuera se reuniera en Washington con el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak. Su figura sería clave en la tercera fase del plan de transición impulsado por el secretario de Estado, Marco Rubio: en ese esquema, la Asamblea de 2015 podría avalar la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, paso necesario para unas eventuales elecciones.