Las exportaciones de Antioquia a Venezuela sumaron US$ 140 millones en 2025, una cifra similar a la que el departamento registraba en 1996.
El dato hace parte de un análisis de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con cifras del DANE entregadas a Valora Analitik en el foro Venezuela en Perspectiva de Inside Venezuela, sobre una relación comercial que en las últimas cuatro décadas pasó por cerca de 20 años de crecimiento, 15 de caída y una recuperación reciente.
En 2007, su mejor año, Antioquia le vendió a Venezuela cerca de US$ 1.200 millones, casi una cuarta parte de sus exportaciones totales, y ese país fue por única vez su primer mercado.
Los US$ 140 millones de 2025 equivalen al 1,4 % de los cerca de US$ 10.000 millones que exporta hoy el departamento y dejan a Venezuela en el puesto 19 entre sus destinos.
La relación empezó a crecer a finales de los años ochenta, con la entrada de Venezuela al entonces Pacto Andino, y se mantuvo al alza durante unos 20 años, impulsada al final por los altos precios del petróleo.
Hacia 1986 y 1987 Venezuela era el séptimo mercado de Antioquia; llegó al primero en 2007 y desde entonces cayó durante unos 15 años, en medio de las crisis diplomáticas, el cierre de la frontera y la ruptura de relaciones, hasta el puesto 19 actual.
La caída no frenó el total exportado por Antioquia, que siguió creciendo. Lo sostuvo sobre todo el oro, que hoy representa cerca del 60 % de las exportaciones del departamento, y en menor medida el traslado de ventas a Ecuador, Perú y el mercado interno.
Para la Cámara, lo que se perdió fue un mercado de valor agregado, importante para diversificar la oferta antioqueña.
De confecciones y vehículos a lácteos y plásticos
El cambio más notorio está en los productos. En 2007, el primer lugar lo tenía el sector de vehículos seguido por el de confección; en 2025 el primer lugar lo ocuparon la leche y productos lácteos.
La leche y sus derivados sumaron cerca de US$ 31 millones (22,1 % del total, con un alza de 568,8 % frente a 2021), seguidos del plástico (US$ 12,9 millones) y de jabones y preparaciones de limpieza (US$ 12,9 millones). Los vehículos siguen presentes, con US$ 9,9 millones (7,1 %), pero muy por debajo de su nivel de 2007.
Las ventas de prendas de vestir a Venezuela pasaron de US$ 315 millones en 2007 a US$ 1,18 millones en 2025, y hoy esas exportaciones van en su mayoría a Estados Unidos, Ecuador, Perú, Costa Rica y México.
El número de empresas antioqueñas que le venden a Venezuela pasó de 743 en 2007 a 280 en 2025, una caída de más del 60 %. Si se dejan por fuera las 58 que exportaron por primera vez el último año, quedan 222 empresas con historia previa en el mercado, un 70 % menos que en 2007.
Pocas resistieron todo el periodo: entre 2007 y 2025, solo 18 empresas exportaron durante 19 de esos años y otras 10 durante 18, entre ellas Compañía de Galletas Noel. Cerca de la mitad de las 280 exportadoras actuales lleva cuatro años o menos, porque muchas entraron y salieron del mercado según la coyuntura.
Como proveedor de Venezuela, Antioquia se ha mantenido cerca del 15 % del total nacional, entre el segundo y el tercer departamento de origen. En 2025 su participación fue de alrededor del 13 %, detrás de Bogotá y Norte de Santander.
Ese peso sube cuando crece la demanda de vehículos y confecciones, productos en los que Antioquia es el primer exportador del país. Frente a Suramérica, Venezuela pesaba el 71,3 % de las exportaciones antioqueñas a la región en 2007 y hoy ronda el 9,6 %; buena parte de lo que se dejó de vender allí se trasladó a Perú (38 %) y Ecuador (31 %).
¿Qué viene para el comercio entre Antioquia y Venezuela?
Desde 2021 las ventas a Venezuela se han duplicado cada dos años: de US$ 32 millones ese año a US$ 140 millones en 2025, con un crecimiento anual compuesto cercano al 45 %, frente al 12 % del total exportado por el departamento. Según las cifras presentadas en el foro, la Cámara considera que es una tendencia y no un hecho puntual, aunque todavía lejos del peso que tuvo el mercado.
El mercado, además, es más pequeño. Según Trademap, las importaciones totales de Venezuela llegaron a un máximo de US$ 59.073 millones en 2012, cayeron a US$ 6.485 millones en 2020 y se ubicaron en US$ 14.052 millones en 2025, cuatro veces menos que el pico.
Sus principales compras son reactores y maquinaria industrial (US$ 1.689 millones), vehículos (US$ 1.487 millones), maquinaria y equipo eléctrico (US$ 1.308 millones) y combustibles minerales (US$ 1.214 millones).
La entidad prevé que la demanda pueda ampliarse a medida que aumente la producción de petróleo, se liberen divisas y se levanten sanciones.
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La Cámara señala cuatro puntos a favor de la recuperación: una canasta más diversificada y con mayoría de bienes no minero-energéticos; la permanencia de empresas ya posicionadas que aguantaron los años de crisis; la llegada de nuevos exportadores; y el crecimiento de las ventas agroindustriales, en línea con la apuesta regional del clúster agroalimentario por productos de mayor valor agregado.
Entre las oportunidades más concretas ubica los lácteos y alimentos procesados, los empaques y manufacturas plásticas, las bebidas, las pinturas y soluciones para mantenimiento y construcción, el aseo y cuidado personal, el papel, y los vehículos. El análisis plantea que el reto no es solo recuperar lo que se perdió, sino armar una canasta más diversificada y de mayor rotación.