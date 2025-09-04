Renovación de visa EE. UU. 2025: nuevos requisitos para hacerlo sin entrevista

A partir del 2 de septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos implementó una política más estricta sobre la exención de la entrevista para renovaciones de visas de no inmigrante.
La gran mayoría de los solicitantes, incluidos menores de 14 años y mayores de 79, deben asistir obligatoriamente a una entrevista presencial ante un funcionario consular, eliminando amplias exenciones previas.
Estos cambios forman parte de una estrategia general de control más riguroso impulsada por la administración Trump para unificar los procesos consulares y fortalecer los estándares de seguridad.
El período de elegibilidad para renovar sin entrevista también se redujo: anteriormente se permitía si la visa había expirado en los últimos 48 meses, pero ahora el plazo es de solo 12 meses, y debe tratarse de la misma categoría de visa.
Además, se mantiene la posibilidad de exención únicamente en circunstancias muy específicas.
¿Quiénes sí pueden renovar la visa sin entrevista?
A pesar de la política más restrictiva, existen algunas excepciones muy claras.
Visas diplomáticas u oficiales, incluidas las categorías:
- A‑1, A‑2, C‑3 (excepto asistentes personales), G‑1 a G‑4, NATO‑1 a NATO‑6 y TECRO E‑1
Renovación de visa B‑1, B‑2 o combinada B1/B2 con validez completa (10 años), siempre que se cumplan todas estas condiciones:
- La visa anterior expiró hace menos de 12 meses.
- El solicitante tenía al menos 18 años cuando se emitió la visa anterior.
- La solicitud se presenta en el país de nacionalidad o residencia habitual del solicitante.
- El solicitante nunca ha sido rechazado para una visa, salvo si ese rechazo fue superado o eximido posteriormente.
- No existen indicios de inelegibilidad, actuales o potenciales
No obstante, incluso en estos casos, el oficial consular se reserva el derecho de exigir una entrevista presencial según su criterio particular.
Recomendado: Con el dólar bajando, ¿es buen momento para invertir en Estados Unidos?
Impacto para solicitantes habituales
Estas modificaciones afectan especialmente a titulares de visas de trabajo (como H‑1B, L‑1, O‑1), estudiantes (F‑1, J‑1) y sus dependientes, quienes anteriormente podían usar el proceso «dropbox» o exenciones generosas. Con el nuevo esquema:
- Se espera un aumento en los tiempos de espera para obtener entrevista, debido a la mayor demanda de citas presenciales.
- Las embajadas y consulados prevén procesos más demorados y complejos, lo que podría generar contratiempos para viajeros frecuentes, estudiantes y trabajadores en EE. UU.
- En países con alta demanda, como India o México, el impacto ya es significativo.
Desde el 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos ha endurecido drásticamente las condiciones para renovar visas sin entrevista. Solo ciertos casos excepcionales—visas diplomáticas u oficiales y renovaciones de B-1/B-2 bajo condiciones estrictas—siguen permitiéndolo.
Para la gran mayoría de los solicitantes, especialmente profesionales, estudiantes y menores o adultos mayores, la renovación requerirá presencia física y mayor planificación.