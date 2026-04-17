Más de 75.000 empresas participaron en la jornada de renovación mercantil de la Cámara de Comercio de Cali

La Cámara de Comercio de Cali culminó la Jornada de Renovación Mercantil 2026 con un total de 75.042 empresas renovadas. Esta cifra representa un incremento del 9,7 % frente al año anterior, donde se registraron 68.408 renovaciones.
Del total de empresas renovadas, 66.767 correspondieron a empresas en etapa temprana, seguidas por 5.921 pequeñas, 1.800 medianas y 554 grandes empresas.
Cabe resaltar que la base del tejido empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali la integran los municipios de Jamundí, Vijes, La Cumbre, Dagua, Yumbo y Cali.
Adicionalmente, por tipo de empresa, la renovación estuvo liderada por Personas Naturales, con 44.136 registros, seguidas de 26.853 Personas Jurídicas y 4.053 Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).
Mientras que, a nivel sectorial, la renovación se concentró principalmente en comercio al por mayor y al por menor (37 %), seguido por industrias manufactureras (11 %), otras actividades de servicios (9 %), alojamiento y servicios de comida (8%), actividades profesionales (7%), actividades de servicios (4%) y construcción (4%), sectores que en conjunto representan más del 80 % de la estructura empresarial que renueva oportunamente.
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Renovar para acceder a soluciones empresariales
Más allá de las cifras, la Cámara de Comercio de Cali recuerda que los recursos derivados de la Renovación Mercantil no se quedan en la operación administrativa, sino que se reinvierten directamente en soluciones, herramientas y acompañamientos diseñados para los empresarios, de acuerdo con su tamaño, nivel de desarrollo y potencial de crecimiento.
Entre las principales apuestas se encuentra el portafolio de Dinamizadores Regionales, orientado a fortalecer a las empresas que concentran cerca del 70 % del empleo y el 98 % del total de empresas, a través de procesos de direccionamiento estratégico, transformación productiva, conexión con financiamiento y acceso a mercados.
En paralelo, los recursos de la renovación permiten fortalecer la estrategia de Pioneros Globales, dirigida a empresas con alto potencial de escalamiento, innovación e internacionalización.
A través de esta línea, la Cámara acompaña a las compañías del Valle del Cauca en su conexión con ecosistemas globales de innovación, inversión y comercio, mediante misiones internacionales, preparación para levantamiento de capital, inteligencia de mercados basada en inteligencia artificial, oficinas de conexión en Bogotá y Miami, y programas de innovación colaborativa.