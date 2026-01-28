Renta 4 Banco aumentó en 40 % su ganancia en 2025; activos administrados también crecieron

El banco español Renta 4, que opera en Colombia a través de Renta4 Global Fiduciaria, dio a conocer sus resultados financieros y operativos al cierre de 2025, con un balance positivo y crecimiento en varios de sus segmentos.
En el caso de las ganancias, el banco especializado en servicios de inversión, gestión patrimonial y mercados de capitales reportó una ganancia neta atribuida al grupo durante el ejercicio 2025 de 42,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 40,6% frente a los 30,3 millones de euros registrados en el ejercicio anterior.
Solamente en el cuarto trimestre del año pasado, el beneficio neto se ubicó en 12 millones de euros, que, si se compara frente a los 7,2 millones de euros del mismo período de 2024, se evidencia un crecimiento de 67,7 %.
Al dar a conocer el balance, Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, indicó que “tras un inicio complicado, debido en gran medida a la guerra comercial y a las iniciativas de la nueva administración norteamericana, 2025 ha sido finalmente un buen año tanto para la economía global como para los mercados financieros, incluido el español”.
Así les fue a los activos gestionados por Renta 4
Renta 4 Banco reportó que sus filiales de Latinoamérica, incluyendo la colombiana, mantuvieron “una actividad comercial satisfactoria” y su aporte conjunto al resultado consolidado fue de 9,6 % durante el periodo en mención.
Adicionalmente, el patrimonio de clientes en activos bajo gestión (que incluye productos como fondos de Inversión, fondos de capital, sociedades de inversión de capital variable, sociedades de capital de riesgo y fondos de pensiones) se ubicó en 17.505 millones de euros.
Por otro lado, el patrimonio gestionado en fondos de inversión y fondos de capital de riesgo (FCR) ascendió a 5.981 millones de euros, incrementándose en el año en 1.114 millones de euros.
Por otro lado, en sociedades de inversión de capital variable, sociedades de capital de riesgo la entidad financiera alcanzó los 1.500 millones de euros y en fondos de pensiones 4.935 millones de euros.
Perspectivas para 2026
Juan Carlos Ureta indicó que “en 2026 se ha confirmado el papel cada vez más relevante que los mercados financieros van a jugar en la configuración del futuro, tanto en su función de control y contrapeso de los poderes públicos”.
Este papel, de acuerdo con el ejecutivo, “adquiere una escala aun mayor con la ampliación del ecosistema de inversión y financiación a los nuevos mercados de activos privados, no cotizados en mercados oficiales, y a los nuevos activos digitales, sobre todo las llamadas “monedas estables” (stablecoins) y el dinero privado digital”.
“Todo indica que la tokenización contribuirá a esa ampliación de los mercados y a su importancia creciente”, añadió.
