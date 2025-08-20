Valora Analitik se une con Renta4 Global Fiduciaria: lanzan video podcast sobre mercados financieros

Valora Analitik, segundo medio de comunicación de economía más leído en Colombia -según datos de Comscore-, firmó una alianza con Renta4 Global Fiduciaria con el fin de lanzar un nuevo video podcast sobre el desarrollo y el futuro de los mercados financieros.
En este nuevo proyecto se abordarán temas de interés general para las personas, los inversionistas y las empresas, así como para los gobiernos.
El video podcast, llamado “Entrevistas Top Finance”, sale al aire mañana jueves 21 de agosto y será publicado en el canal de YouTube de Renta4 Global Fiduciaria en Colombia.
La primera invitada a las entrevistas es María Soledad Mosquera, líder sectorial de la agencia calificadora de riesgo BRC S&P Global Ratings para Colombia y Panamá.
Entre los participantes en el video podcast se contarán analistas, inversionistas, líderes de agencias calificadoras, directores de centros de pensamiento, presidentes de entidades del sistema financiero, entre otros.
El objetivo de esta alianza entre Valora y Renta4 Global Fiduciaria es entregar información de valor, analizar los elementos fundamentales de los mercados para que los inversionistas tomen mejores decisiones.
El video podcast nació en años anteriores por parte de la fiduciaria para sus clientes en Chile y Perú con el apoyo de periodistas locales.
En Colombia, Renta4 Global Fiduciaria escogió a Valora Analitik como su aliado para la generación de contenido en este nuevo formato.
«Con esta alianza entre Renta4 Global Fiduciaria y Valora Analitik buscamos aportar conocimiento y abrir espacios de análisis que fortalezcan el ecosistema financiero en la región al igual que ya iniciamos con espacios similares en Chile y Perú», dijo Joan Gili Suárez, presidente de Renta4 Global Fiduciaria.
Agregó: «Queremos acercar a los inversionistas a la actualidad económica con la voz de los líderes que marcan la agenda del mercado».
La fiduciaria es filial del banco Renta4 de origen español que en la actualidad tiene presencia en diversos mercados con soluciones financieras para sus clientes y logró una valuación de 1.000 millones de euros.