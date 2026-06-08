Exportación petrolera de Venezuela llegó a su nivel más alto desde 2018; se ubicó en 1,25 millones de barriles diarios en mayo

Las exportaciones petroleras de Venezuela se ubicaron en su nivel más alto desde 2018 y registraron su tercer mes consecutivo de crecimiento. Las cifras de algunos expertos del sector señalaron que las exportaciones petroleras de ese país superaron 1,25 millones de barriles diarios en mayo, lo que se traduce en su mayor nivel en siete años.
Con base en lo mencionado por el docente de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, esta alza se dio por mayores envíos a EE. UU., India y Europa. Según lo indicó el académico, India se está consolidando como uno de los principales destinos del crudo venezolano, luego de que el gobierno estadounidense flexibilizara sus sanciones contra el país suramericano.
“El crecimiento anual alcanza aproximadamente 61 %, lo que evidencia una recuperación acelerada de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de sus socios comerciales en el mercado internacional”, dijo.
Cabe recordar que el crudo de origen venezolano aumenta la oferta disponible en el mercado, que ya enfrenta dificultades a causa de las restricciones en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita entre 20 % y 25 % del petróleo comercializado en el mundo.
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Según Cabrales, la situación positiva del mercado venezolano representaría un alivio parcial frente a las restricciones derivadas del conflicto entre EE. UU. e Irán.