Elecciones en Perú: Roberto Sánchez pasa al frente y toma mínima ventaja sobre Keiko Fujimori

La segunda vuelta presidencial en Perú sigue sin un ganador definido. Aunque durante buena parte del conteo la candidata conservadora Keiko Fujimori mantuvo una ligera ventaja, el avance del escrutinio de las zonas rurales permitió que Roberto Sánchez remontara y pasara al frente.
Con más del 94 % de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la diferencia entre ambos candidatos se mantiene en apenas unos miles de votos, lo que configura un escenario de empate técnico y anticipa varios días de incertidumbre política en el país andino.
Los reportes más recientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran que Roberto Sánchez logró revertir la tendencia inicial y tomar la delantera en la segunda vuelta presidencial.
Con el 94,18 % de las actas procesadas por la ONPE, Roberto Sánchez obtenía el 50,045 % de los votos válidos, frente al 49,955 % de Keiko Fujimori, una diferencia de más de 16.000 sufragios que mantiene abierta la disputa presidencial mientras continúan ingresando votos del exterior y se revisan actas observadas.
Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para definir quién gobernará durante los próximos cinco años en una economía considerada una de las más relevantes de América Latina.
Roberto Sánchez revierte la tendencia y pasa al frente en Perú
Los reportes más recientes de la ONPE muestran que Roberto Sánchez logró superar a Keiko Fujimori gracias al ingreso de actas procedentes de regiones rurales, donde históricamente las candidaturas de izquierda han tenido un mayor respaldo.
La remontada resulta significativa porque durante las primeras horas posteriores al cierre de las urnas la tendencia favorecía a la candidata de Fuerza Popular. Sin embargo, el procesamiento progresivo de mesas alejadas modificó el panorama electoral.
Las proyecciones elaboradas por firmas encuestadoras como Ipsos y Datum ya anticipaban un cierre extremadamente ajustado y contemplaban la posibilidad de que Sánchez terminara superando a su rival a medida que avanzara el conteo.
Voto en el exterior y actas impugnadas serán decisivos
Pese al cambio de liderazgo en el conteo, las autoridades electorales aún no pueden declarar un ganador oficial.
Uno de los factores que podría modificar el resultado es el voto de los peruanos residentes en el extranjero, donde los primeros reportes muestran una mayor inclinación hacia Fujimori. El procesamiento de estos sufragios avanza a un ritmo más lento debido al traslado físico de documentación electoral desde distintos países.
A esto se suma la revisión de más de 1.500 actas observadas e impugnadas, que involucran cientos de miles de votos y deberán ser analizadas por los organismos electorales antes de la proclamación definitiva.
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Ante este escenario, Fujimori reiteró un llamado a la calma y aseguró que respetará el resultado final una vez concluya el proceso. La candidata señaló que todavía quedan votos por contabilizar y que cualquier conclusión anticipada sería prematura.
La estrechez del resultado confirma la profunda polarización política que atraviesa Perú y anticipa que, independientemente del ganador, el próximo gobierno enfrentará el reto de recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la estabilidad institucional y responder a las crecientes demandas económicas y sociales del país.