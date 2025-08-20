Rappi recibe préstamo de US$100 millones para crecimiento, refinanciamiento y capital de trabajo

Rappi Inc., empresa de entregas de América Latina, anunció el cierre de un préstamo senior garantizado por US$100 millones otorgado por Kirkoswald Private Credit y Banco Santander.
El préstamo representa la operación de financiamiento por deuda más significativa que Rappi ha asegurado desde su fundación en 2015.
Dijo la empresa -que ha sido catalogada como el primer unicornio colombiano-, los recursos se destinarán al crecimiento, refinanciamiento y capital de trabajo, mientras continúa su expansión en la región.
Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi, afirmó: “Estamos entusiasmados de asociarnos con Kirkoswald y Santander en esta etapa de crecimiento y maduración del negocio. Obtener este tipo de respaldo en el desafiante entorno actual de levantamiento de capital para empresas en expansión refleja el compromiso de nuestro equipo, así como la confianza y visión compartida de Kirkoswald Private Credit y Banco Santander para construir una alianza innovadora”.
Consolidación de Rappi en la región
Así las cosas, este financiamiento marca el inicio de una alianza a largo plazo con Kirkoswald y Santander, y se suma a la estrategia de Rappi por consolidarse como uno de los principales jugadores tecnológicos de la región.
Joseph Mauro, presidente de Kirkoswald, declaró: “Nos enorgullece anunciar la ejecución de esta nueva transacción por parte del equipo de Kirkoswald Private Credit”.
Por su parte, Simon Watt, portfolio manager, y José María Ocampo, director del equipo de Private Credit de Kirkoswald, comentaron: “La relación de nuestro equipo con los fundadores y líderes de Rappi, sumada a la reputación y desempeño de la empresa en la región, hicieron de esta una oportunidad altamente atractiva para Kirkoswald. Esperamos continuar fortaleciendo esta relación”.
Para concluir, Catalina Laurens, directora del área de Banca Corporativa y de Inversión de Santander en Colombia, agregó: “Lo que Rappi ha logrado en estos 10 años es testimonio de la tenacidad de sus fundadores y equipo directivo, y del enorme potencial de una región que está en el corazón del negocio de Santander. Esperamos seguir acompañando a Rappi por muchos años más, apalancando nuestras capacidades en toda la región”.
En días pasados, Valora Analitik publicó una entrevista con Simón Borrero de Rappi quien contó los planes de expansión de la firma de entregas a través de la app que tiene presencia en ocho países de América Latina.
Esa entrevista se puede ver haciendo clic aquí.
A comienzos de 2025, el propio Borrero contó que Rappi estuvo a punto de quebrarse en siete ocasiones, pero que, a pesar de ello, el ideal de crecimiento se mantuvo, lo cual ha permitido que complete cinco trimestres consecutivos generando rentabilidad.