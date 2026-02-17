Padres en alerta: Retiran del mercado producto muy usado para bebés en Colombia 

Una alerta sanitaria encendió las alarmas entre padres y cuidadores en Colombia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro inmediato del mercado de un producto de higiene ampliamente utilizado en bebés y niños, tras detectar incumplimientos en los estándares microbiológicos exigidos por la normativa nacional.
La medida cobija a todo el territorio colombiano y se adoptó luego de análisis realizados por el laboratorio oficial de la entidad, en el marco de sus acciones de inspección, vigilancia y control, así como del programa “Demuestra la Calidad”.
El famoso producto para bebes con alerta sanitaria
El producto retirado corresponde a la ‘Delicada Espuma Limpiadora 210 mL‘, destinada al uso en bebés y niños, identificada con la Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC81756-17CO, específicamente el lote 2506022.
Según informó el Invima en la tarde de este martes 17 de febrero de 2026, los análisis evidenciaron un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, incumpliendo lo establecido en la Resolución 2120 de 2019. Como consecuencia, el producto fue clasificado como “Producto Alterado (Alterado 2)”.
Este hallazgo es particularmente relevante tratándose de un cosmético dirigido a bebés, una población considerada vulnerable desde el punto de vista sanitario.
La piel de los recién nacidos y lactantes tiene mayor sensibilidad y menor capacidad de defensa frente a agentes externos, lo que eleva el estándar de control en este tipo de productos.
Aunque la autoridad sanitaria no reportó eventos adversos asociados al lote en cuestión, sí ordenó la suspensión inmediata de su uso y el retiro preventivo de canales de comercialización.
La espuma limpiadora hace parte de la oferta de la marca Ecotú. El registro sanitario pertenece a Ecotu S.A.S., mientras que la fabricación fue realizada por Tecser Laboratorios S.A.
En su descripción comercial, el producto se presenta como una fórmula con ingredientes naturales de origen vegetal, destacando componentes como manzanilla, avena, aloe y vitamina E. Además, resalta atributos como estar libre de sulfatos, parabenos y alérgenos comunes, y respetar el pH natural de la piel del bebé.
La Resolución 2120 de 2019 establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los productos cosméticos en Colombia, incluyendo parámetros microbiológicos específicos para garantizar su seguridad. El incumplimiento de estos límites puede implicar riesgos como irritaciones, infecciones cutáneas u otras reacciones no deseadas, especialmente en pieles sensibles.
Recomendaciones del Invima sobre este producto para bebés
Entre las recomendaciones emitidas por el Invima están:
- A la ciudadanía: suspender de inmediato el uso del lote afectado y reportar cualquier evento no esperado a través de la página web del Invima.
- A las Secretarías de Salud: intensificar las actividades de inspección en establecimientos donde pueda comercializarse el producto.
- A los establecimientos: abstenerse de distribuir o vender el lote señalado, so pena de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.
No se reportaron fechas de producción ni de vencimiento asociadas al lote objeto de la alerta, por lo que la verificación debe realizarse directamente en el número de lote impreso en el envase.
Para los padres, la recomendación inmediata es revisar el producto en casa y mantenerse informados a través de los canales oficiales.