Entorno macroeconómico e incertidumbre política, entre los retos de la industria plástica para 2026

La industria plástica en Colombia llega a 2026 tras un año de resultados positivos, pero en medio de un entorno marcado por cambios regulatorios, mayor presión competitiva internacional y alta incertidumbre macroeconómica y política.
Así lo señala Acoplásticos, gremio que representa a las cadenas productivas de las industrias del plástico, caucho, pinturas, materiales compuestos, tintas y fibras, al identificar los cinco temas estratégicos que definirán el rumbo del sector el próximo año.
Durante 2025, las industrias del plástico y el caucho mantuvieron su dinamismo. En el caso de la fabricación de productos plásticos, la producción real creció 0,3 %, las ventas reales aumentaron 1,5 %, el empleo se incrementó en 2,3 % y las exportaciones registraron una variación positiva de 0,7 %.
El sector mantuvo ventas estimadas por encima de los $35 billones y un aporte clave al empleo nacional con cerca de 250.000 empleos directos, además de aproximadamente 100.000 personas vinculadas a las cadenas de reciclaje.
“Los resultados de 2025 muestran una industria que ha logrado mantener estabilidad, inversión y crecimiento en un entorno complejo. El contexto de 2026 exigirá anticipación, mayor productividad y una visión estratégica de largo plazo”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.
En ese contexto, Acoplásticos compartió los cinco retos que va a enfrentar la industria en este nuevo año.
Sostenibilidad y economía circular
La transición hacia la economía circular seguirá siendo uno de los principales ejes del sector. El cumplimiento de la ley de plásticos de un solo uso, el avance en las metas de reciclaje y el fortalecimiento de la capacidad instalada para el aprovechamiento de materiales serán determinantes.
En los últimos años, la industria ha sumado cerca de 100.000 toneladas adicionales al año a su capacidad de reciclaje, alcanzando una capacidad instalada cercana a 500.000 toneladas anuales en el país.
Competencia por importaciones a bajo costo
El incremento de importaciones, especialmente desde Asia y a precios bajos, continuará presionando la competitividad de la industria nacional.
En un contexto de cambios en el comercio internacional, este fenómeno exige mayores niveles de eficiencia productiva, innovación, articulación y agilidad institucional en la toma de decisiones para garantizar condiciones de competencia equitativas frente a los productos importados.
Internacionalización y crecimiento de exportaciones
La internacionalización seguirá siendo una prioridad estratégica para el sector. En 2025, las exportaciones de productos plásticos cerraron en US$1.750 millones, mientras que el sector de fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas exportó US$112,8 millones, lo que representa un crecimiento del 22,3 % frente a 2024.
Entorno macroeconómico incierto
La volatilidad de la tasa de cambio, la incertidumbre fiscal, la complejidad que se ha derivado del aumento inesperado del salario mínimo y las posibles modificaciones tributarias seguirán impactando a sectores transables como plásticos, caucho y pinturas.
Este escenario obliga a las empresas a fortalecer la planeación financiera, gestionar riesgos y tomar decisiones de inversión con prudencia, sin perder de vista la necesidad de crecimiento y modernización.
Incertidumbre política y año electoral
El año electoral en Colombia introduce un componente adicional de incertidumbre que puede afectar la inversión y la toma de decisiones empresariales. La falta de claridad sobre el rumbo político y económico del país representa un desafío transversal para la industria, que requiere estabilidad regulatoria y reglas de juego claras para sostener su desarrollo.
“Los retos hacia 2026 son: seguir diversificando la canasta productiva y los mercados de exportación, mejorar la productividad y la calidad de los productos para competir en los mercados globales, cumplir la regulación ambiental y consolidar un crecimiento sostenible”, concluyó Daniel Mitchell.