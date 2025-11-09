Llega reunión clave de Cambio Radical: Vargas Lleras y Fuad Char reaparecen en definición para elecciones

El partido político Cambio Radical estaría organizándose para elegir a sus candidatos para las próximas elecciones de Presidencia, Senado y Cámara, que se realizarán en 2026.
Según información de El Tiempo, Germán Vargas Lleras convocó a una reunión con la bancada el martes 11 de noviembre en Bogotá, donde estarían incluidos el director del partido Germán Córdoba y otros invitados como Fuad Char, con el fin de planear su estrategia electoral para los próximos comicios.
También asistirán Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, ambos senadores acusados en procesos internos por acompañar iniciativas y reformas del Gobierno de Gustavo Petro.
Cabe resaltar que Vargas Lleras, quien había estado alejado del foco público tras su última aparición en abril, cuando visitó el departamento del Caquetá, ha dialogado con los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria “para analizar su eventual aspiración presidencial y someterse a una gran encuesta con otros líderes políticos. La intención es realizar una consulta interpartidista en marzo del próximo con menos candidaturas que las que hay actualmente”, expuso el medio.
Y es que no seria la primera vez que el líder Cambio Radical expone su intención de aspirar a la Presidencia. Sin embargo, ha sido obstaculizada por sus quebrantos de salud y los viajes que realiza por esa misma razón.
Mientras tanto, la reunión entre Gaviria y Uribe tuvo como foco retomar el acuerdo de alianza que ambos sectores tenían.
“Si no producimos un resultado contundente en marzo, que no deje espacio para que Petro se quede, va a ser difícil elegir un candidato (…). Hay que pensar que Petro se tiene que ir y que debemos tener una ruta clara para lograrlo: ganar las elecciones y unir a los partidos”, advirtió el expresidente del partido Liberal.