Ganancias del BanRep cayeron por primera vez tras casi dos años

A febrero de 2026, el Banco de la República de Colombia (BanRep) registró $2,6 billones en ganancias, una cifra que no logró superar los $2,9 billones del año anterior, siendo la primera vez que el emisor reporta una variación anual negativa desde mayo de 2024.
Los primeros datos del año no reflejan la dinámica de 2025, cuando el resultado del ejercicio fue más alto que en 2024 todos los meses. De hecho, variaciones de doble dígito le permitieron al banco central alcanzar una utilidad de $13,9 billones en diciembre que equivale al 0,75 % del PIB, su máximo en 23 años.
Por ahora, la entidad no se ha pronunciado respecto a cómo espera que se comporten las ganancias este año, aunque en el pasado ha revelado proyecciones moderadas que al final son superadas.
Vale la pena recordar que en 2024 se vio una estabilización de las utilidades del emisor, tras los rendimientos excepcionalmente altos del 2023, por lo que en algunos meses, como mayo (-22,9 %), se reportaron caídas interanuales.
Detalle de los estados financieros del BanRep
A febrero, el total de activos del Banco de la República se ubicó en $335,9 billones, registrando un leve crecimiento del 0,3 % frente al mismo mes en 2025, cuando fueron de $334,9 billones.
Esta variación fue impulsada principalmente por los activos internos, que crecieron un 14,6 % hasta los $64,8 billones, y a pesar de que los activos en el exterior se redujeron un 2,6 % a un poco más de $271 billones. Por su parte, los activos de reservas internacionales, que constituyen la mayor parte de la posición de la entidad, concluyeron el segundo mes del año un 3 % por debajo de lo reportado 12 meses atrás.
Por otro lado, el pasivo total de la entidad ascendió a $245,8 billones, lo que significó un aumento del 10,5 % en el periodo analizado. En este caso, la contribución vino de los pasivos internos, que aumentaron un 11,9 % hasta $215 billones, mientras los pasivos con el exterior variaron solo el 1,5 %.
Respecto a los billetes en circulación, que hacen parte de los pasivos internos, la cifra superó los $164 billones y fue 12,4 % superior a la reportada 12 meses atrás.
Finalmente, el patrimonio del Banco de la República se situó en $90 billones. Este rubro experimentó una contracción del 20 % en el periodo analizado, pues el año pasado había sido de $112,4 billones.
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