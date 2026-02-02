El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este lunes 2 de febrero a Washington para reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en un encuentro que se realizará este martes en la Casa Blanca y que marca un nuevo capítulo en una relación bilateral atravesada por tensiones políticas, pero sostenida por un componente económico de enorme magnitud.
Más allá del contexto diplomático, la cita cobra especial relevancia por el volumen de recursos que se mueven entre ambos países: exportaciones millonarias, inversión extranjera directa, turismo y empleos dependen de un vínculo que sigue siendo el principal ancla económica internacional para Colombia.
En medio de la visita, Petro anunció el inicio de su agenda en EE.UU. con un mensaje en su cuenta de X: “Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE.UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EE.UU. en Colombia (John) McNamara”.
Un viaje con agenda empresarial y comercial
La Presidencia de Colombia informó que el mandatario tendrá actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos. Entre ellas destacan reuniones con empresarios del sector del cacao, centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.
Petro también ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo legislativo bilateral.
Sin embargo, el eje económico está en el centro del debate: el comercio exterior con Estados Unidos representa una porción decisiva de la estabilidad productiva del país.
Estados Unidos: panorama y cifras del principal socio comercial de Colombia
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) presentó su análisis de perspectivas para 2026, recordando que la relación bilateral no se limita a afinidades políticas, sino a cifras contundentes.
De acuerdo con datos del DANE, entre enero y noviembre de 2025 Colombia exportó hacia Estados Unidos US$13.498,8 millones, lo que representó un crecimiento del 3% y equivalió al 30% del total exportado.
Un dato clave es que el 66% de estas exportaciones correspondieron a productos no minero energéticos, por un valor de US$8.883,1 millones, con un fuerte crecimiento del 14,4% frente al mismo período del año anterior.
En sentido contrario, Colombia importó desde Estados Unidos bienes por US$14.857,3 millones, con un leve decrecimiento del 0,8%. AmCham resaltó que el 70% de estos productos no se producen en el país y forman parte de cadenas productivas esenciales para la industria nacional.En palabras del gremio, más de un dólar de cada cuatro del comercio colombiano depende directamente de esta relación.
Inversión extranjera directa y turismo: el flujo que sostiene sectores clave
El peso económico de Estados Unidos no se limita al intercambio comercial. También es el mayor inversionista extranjero en Colombia.
Según cifras del Banco de la República hasta el tercer trimestre de 2025, la inversión extranjera directa (IED) proveniente de EE.UU. alcanzó US$3.375,4 millones, equivalente al 37% del total que recibe el país.
En turismo, Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de visitantes internacionales. Solo en los primeros 11 meses de 2025 llegaron 1.067.110 turistas estadounidenses, lo que representó el 25% del total de viajeros extranjeros.
Uno de los elementos más sensibles es el impacto laboral y social del vínculo bilateral. AmCham estima que más de 5 millones de empleos, directos o indirectos, están ligados a esta relación económica.
María Claudia Lacouture, presidenta del gremio, lanzó una advertencia contundente: “Si esta relación se encarece o se fricciona, el impacto no queda en titulares; se siente en el empleo, la caja diaria de las empresas y el bienestar de los colombianos”.
Además, el 53% del total de remesas que llegan al país provienen de Estados Unidos, un flujo clave para el consumo de los hogares.
Reunión Petro – Trump:uUna relación estratégica en fase decisiva para 2026
AmCham subrayó que 2026 no será un “reinicio automático”, sino un proceso de recomposición gradual basado en resultados. Lacouture afirmó que el vínculo ya no se sostiene por simpatías, sino por “evidencia, coordinación y previsibilidad”.
En ese escenario, el gremio identificó cinco prioridades que marcarán la agenda bilateral: seguridad, migración, Venezuela y frontera, China e infraestructura crítica, y acceso real a comercio e inversión.
La reunión Petro – Trump del 3 de febrero será, según el análisis, el primer gran hito del año. Como concluyó Lacouture, “la relación Estados Unidos–Colombia en 2026 se perfila como una recomposición estratégica más que un reinicio”.
Con millonarias cifras en juego y un comercio que sostiene gran parte del motor productivo colombiano, el encuentro en Washington se convierte en una cita clave no solo para la diplomacia, sino para la estabilidad económica del país en los próximos meses.