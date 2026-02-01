Aranceles y restricción comercial, lo que podría salir mal de la reunión Petro-Trump: cooperación de Colombia será determinante

La tensión entre Gustavo Petro, presidente de Colombia y su homólogo Donald Trump podría estar llegando a su fin. Los mandatarios se preparan para uno de los encuentros que más ha despertado el interés del país.
El martes 3 de febrero fue el día elegido para que Petro viaje a la Casa Blanca, luego de acordar la reunión tras una llamada que aminoró las intenciones de Trump de intervenir militarmente a Colombia, tal como lo hizo en Venezuela, dejando como resultado la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa.
Desde que el presidente estadounidense se enfocó en Venezuela también lo hizo en Colombia. Mientras capturaba buques petroleros y enviaba sus fuerzas militares al Atlántico, acusaba a Petro de pertenecer al narcotráfico siendo cómplice de Maduro, y a Colombia de ser una fábrica de droga.
Lo anterior incluyó a Gustavo Petro en la Lista Clinton y lo dejó sin visa, mientras que Colombia recibió la descertificación en la lucha antidrogas.
En ese sentido, Valora Analitik habló con Mario de La Puente, director de investigaciones de la Universidad del Norte, quien explica cada uno de los temas que tratará Petro en su visita a Trump y los posibles escenarios que se pueden esperar.
En primer lugar, “Petro buscará demostrar la efectividad de su estrategia y corregir las mediciones que justificaron la descertificación estadounidense de septiembre de 2025”.
De La Puente menciona que la conversación también girará en torno al fortalecimiento de los vínculos comerciales bajo el TLC vigente desde 2012, y la cooperación en seguridad contra el crimen organizado transnacional.
“Colombia busca revertir tres golpes diplomáticos recientes: la descertificación en la lucha antidrogas, la inclusión de funcionarios en la Lista Clinton y las amenazas arancelarias de hasta 50 % que obligaron al Gobierno a aceptar vuelos de deportación”.
Mostrando un panorama positivo y desde una perspectiva pro-libre comercio, “esta reunión puede consolidar la posición de Colombia como socio estratégico confiable y evitar escaladas proteccionistas que perjudicarían a empresas y consumidores de ambas naciones”, afirma el profesor.
Temores y nuevo tono de Petro frente a Trump
Entre las expectativas también se incluye el temor de que EE. UU. imponga nuevos aranceles o restricciones comerciales, en un caso dado que la reunión no salga como lo espera Trump.
No obstante, Mario de La Puente asegura que, “el hecho mismo de que el encuentro se concrete, sugiere que ambas administraciones reconocen el valor estratégico de mantener canales abiertos de cooperación económica”.
Sobre el nuevo tono que ha manejado Petro en sus comentarios hacia Trump, refleja pragmatismo político y reconocimiento de realidades geopolíticas. “Tras meses de retórica confrontacional, el presidente colombiano ahora afirma que “con Trump hay que hablar de tú a tú”, y reconoce coincidencias en temas como narcotráfico”.
Por lo tanto, “este viraje obedece al cálculo de que mantener una relación funcional con Washington es indispensable para proteger los intereses económicos colombianos”.
Tres escenarios que dejaría la reunión Trump-Petro
Finalmente, de La Puente expone que el primer escenario, el optimista, implicaría la salida de la Lista Clinton, reconsideración de la descertificación y compromiso de profundizar intercambios comerciales sin nuevas barreras arancelarias.
El segundo, es decir el intermedio, mantendría el statu quo con gestos simbólicos pero sin cambios sustanciales. Mientras que el último, el pesimista, contemplaría nuevas sanciones si Trump percibe falta de cooperación.
Desde la perspectiva del libre comercio, “el mejor resultado sería un acuerdo tácito donde Colombia refuerza su compromiso antinarcóticos a cambio de certidumbre comercial, consolidando así su posición como socio hemisférico que favorece la integración económica frente a modelos proteccionistas que han demostrado históricamente generar estancamiento”, concluyó Mario de La Puente, director de investigaciones de la Universidad del Norte.