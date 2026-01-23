El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, sostuvieron una llamada telefónica en preparación a la reunión que tendrán el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.
Según la información oficial, ambos funcionarios discutieron algunas prioridades comunes. Esa lista incluye los lazos comerciales entre las dos naciones, la cooperación regional en materia de seguridad y los esfuerzos contra el narcotráfico.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia además confirmó que durante su estancia en Washington, al presidente Petro “se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”.
La Cancillería también destacó que en la conversación se plantearon los temas a tratar en el encuentro entre los mandatarios, “valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”.
Entre los asuntos que se abordarán se destaca la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica.
La cita entre Petro y Trump se gestó a partir de la llamada que ambos presidentes sostuvieron el pasado 7 de enero.
En su momento, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el «tono constructivo» de la conversación, que se prolongó por una hora, y en la que se expuso la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.
