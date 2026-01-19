Economías avanzadas y América Latina crecerán menos que el promedio mundial en 2026

Las nuevas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran una marcada divergencia en el ritmo de crecimiento entre regiones para 2026 y 2027, con las economías avanzadas y América Latina creciendo por debajo del promedio global.
De acuerdo con la tabla de proyecciones del World Economic Outlook Update de enero de 2026, la economía mundial crecería 3,3 % en 2026 y 3,2 % en 2027, mientras que las economías avanzadas apenas alcanzarían 1,8 % y 1,7 %, respectivamente.
Países desarrollados: crecimiento moderado y dependiente de estímulo
En el bloque de economías avanzadas, Estados Unidos se mantendría como uno de los principales motores, con una expansión prevista de 2,4 % en 2026 y 2 % en 2027, apoyada en estímulos fiscales, recortes graduales de tasas de interés y una inversión tecnológica que, aunque perdería impulso, seguiría aportando al crecimiento.
La zona euro crecería 1,3 % en 2026 y 1,4 % en 2027, limitada por problemas estructurales, menor dinamismo industrial y un impacto más acotado del boom tecnológico. Alemania saldría lentamente de su estancamiento, mientras que España e Irlanda sostendrían un mejor desempeño relativo.
Japón, por su parte, mostraría una desaceleración progresiva, con crecimientos de 0,7 % en 2026 y 0,6 % en 2027, pese a un leve impulso fiscal.
América Latina: desaceleración en 2026 y rebote parcial en 2027
Para América Latina y el Caribe, el FMI proyecta un crecimiento de 2,2 % en 2026, por debajo tanto del promedio mundial como del de los mercados emergentes. En 2027, la región repuntaría a 2,7 %.
Brasil, la mayor economía regional incluida en el informe, crecería apenas 1,6 % en 2026, antes de acelerarse a 2,3 % en 2027, afectada por condiciones financieras más restrictivas y un menor impulso interno. México, en contraste, mostraría una mejora gradual, con 1,5 % en 2026 y 2,1 % en 2027, apoyado en la normalización del comercio y el efecto rezagado del nearshoring.
El FMI aclara que Colombia no está incluida en este informe, pero el desempeño regional refleja un entorno de bajo crecimiento potencial, presiones fiscales persistentes y menor espacio para estímulos.
