Dólar hoy en Colombia, conozca la TRM Noticias de monedas Noticias económicas importantes

Dólar en Colombia arranca a la baja tras decisión de tasas y a horas de encuentro Trump y Petro

El dólar en Colombia inició sesión este lunes 2 de febrero con una caída del orden de los $30.

Por: -
Dólar en Colombia comportamiento
Imagen: Generada con IA de Gemini

Compártelo en:

El dólar en Colombia arranca su primera sesión de febrero del 2026 a la baja. De acuerdo con datos de Credicorp, el dato de inicio fue de $3.660, lo que son $30 menos cuando se compara con el cierre del viernes pasado.

De momento, la moneda estadounidense tuvo un valor mínimo de $3.655, mientras que el máximo alcanzó los $3.669.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia alcanza los $3.662, lo que es $8 menos cuando se compara con la tasa representativa informada por la Superintendencia Financiera.

El mercado ahora sopesa un escenario macroeconómico local en el que las tasas de interés del Banco de la República subieron con fuerza, 100 puntos básicos y dejándolas en 10,25 %, muy por encima de las expectativas de los analistas locales.

dólar en Colombia

Lo que mueve al dólar en Colombia

El nuevo choque entre el Banco de la República y el Gobierno genera importantes escenarios de incertidumbre sobre lo que pueda pasar con la inflación, dada la transmisión que se da por el aumento del salario mínimo en Colombia del 23 %.

Sumado lo anterior al hecho de que el emisor no ve con buenos ojos los riesgos asociados para la economía nacional por una deuda tan alta para el año entrante.

El dólar en Colombia también está pendiente sobre lo que puede llegar a pasar con la reunión entre Petro y Trump, en medio de la escalada de tensiones diplomáticas por los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela a comienzos de año.

Recomendado: Dólar en Colombia: Así impactaría la pelea por la Presidencia una eventual disparada de la tasa de cambio

En el plano internacional, las tensiones diplomáticas en medio oriente, así como una eventual nueva intervención de lo que sea el papel de Estados Unidos condicionan a la tasa de cambio.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Dólar Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar