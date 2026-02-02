Dólar en Colombia arranca a la baja tras decisión de tasas y a horas de encuentro Trump y Petro

El dólar en Colombia arranca su primera sesión de febrero del 2026 a la baja. De acuerdo con datos de Credicorp, el dato de inicio fue de $3.660, lo que son $30 menos cuando se compara con el cierre del viernes pasado.
De momento, la moneda estadounidense tuvo un valor mínimo de $3.655, mientras que el máximo alcanzó los $3.669.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia alcanza los $3.662, lo que es $8 menos cuando se compara con la tasa representativa informada por la Superintendencia Financiera.
El mercado ahora sopesa un escenario macroeconómico local en el que las tasas de interés del Banco de la República subieron con fuerza, 100 puntos básicos y dejándolas en 10,25 %, muy por encima de las expectativas de los analistas locales.
Lo que mueve al dólar en Colombia
El nuevo choque entre el Banco de la República y el Gobierno genera importantes escenarios de incertidumbre sobre lo que pueda pasar con la inflación, dada la transmisión que se da por el aumento del salario mínimo en Colombia del 23 %.
Sumado lo anterior al hecho de que el emisor no ve con buenos ojos los riesgos asociados para la economía nacional por una deuda tan alta para el año entrante.
El dólar en Colombia también está pendiente sobre lo que puede llegar a pasar con la reunión entre Petro y Trump, en medio de la escalada de tensiones diplomáticas por los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela a comienzos de año.
En el plano internacional, las tensiones diplomáticas en medio oriente, así como una eventual nueva intervención de lo que sea el papel de Estados Unidos condicionan a la tasa de cambio.
