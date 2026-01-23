Revelan futuro de Alberto Casas en Caracol Radio tras fusión con La W

A varios días de haberse puesto en marcha la unificación de las parrillas de Caracol Radio y La W, la nueva estructura de programación continúa generando comentarios entre la audiencia.
La apuesta más visible de este proceso fue la creación de 6AM-W, el espacio de la mañana liderado por Julio Sánchez Cristo, que consolidó una mesa de trabajo integrada por reconocidas voces del periodismo nacional y que marcó un punto de inflexión en la oferta informativa de las mañanas radiales.
La conformación del nuevo equipo, integrado por Juan Diego Alvira, Marcela Puentes, Daniel Coronell, Liche Durán, Juan Pablo Calvás, Félix de Bedout y Jorge Espinosa, fue recibida con expectativa.
Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de Alberto Casas, panelista histórico y figura cercana a Sánchez Cristo, con quien ha compartido micrófonos durante varios años. Esta situación dio lugar a múltiples especulaciones sobre su continuidad en el proyecto tras la fusión de ambas emisoras.
Aunque en el lanzamiento oficial del programa no se confirmó la participación de Casas en la franja matutina, en las últimas horas se conoció un anuncio que aclaró el panorama y sorprendió a los oyentes.
¿Qué pasará con Alberto Casas tras la fusión de Caracol Radio y La W?
A través de una cuña institucional, el propio Julio Sánchez Cristo informó que Alberto Casas estará en la mesa de trabajo del programa de la mañana.
El mensaje, aunque breve, fue suficiente para confirmar que Casas hará presencia en el espacio informativo. Si bien no se precisaron fechas ni detalles sobre el momento exacto de su regreso a las cabinas, se espera que su reincorporación se concrete en el corto plazo, teniendo en cuenta la importancia de su aporte al análisis diario.
La experiencia de Alberto Casas, tanto en radio como en el ejercicio de cargos de alto nivel, ha sido clave para enriquecer las discusiones sobre temas políticos, económicos y sociales de relevancia nacional.