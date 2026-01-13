Noticias empresariales

Revolcón en La W y Caracol Radio: ¿Qué pasará con Alberto Casas?

La fusión entre La W y Caracol Radio tiene importantes cambios sobre los periodistas en las mesas de análisis.

Alberto Casas en La W y Caracol Radio lo que viene
Alberto Casas ha sido parte clave de La W. Imágenes: W Radio y Caracol Radio

Varios son los cambios en la unificación entre La W y Caracol Radio, entre los más importantes, Julio Sánchez se quedará con la franja de la mañana, de la mano con algunos exmiembros de la mesa que estaba en Caracol Radio de la mano con Gustavo Gómez.

Sin embargo, generó ruido lo que pudo pasar con algunos periodistas y analistas de mesa. De entrada, Gustavo Gómez ahora se va a encargar de las relaciones institucionales de Prisa Media.

W Radio y Caracol Radio se fusionan

La W y Caracol Radio ahora tendrán, además de Julio Sánchez, la participación de Jorge Espinosa, Juan Diego Alvira, Félix de Bedout, Marcela Puentes, Daniel Coronell, Liche Durán y Juan Pablo Calvás.

Sobre lo que pueda pasar con Alberto Casas, de momento la compañía no confirma que vaya a seguir en la mesa de panelistas. Casas, hay que recordar, ha sido socio de Julio Sánchez durante los últimos años. De momento, en la mañana de lanzamiento, no hizo presencia en la nueva mesa.

La W y Caracol Radio
Mesa de trabajo de 6AM W, la nueva franja de la mañana de Caracol Radio. Foto: Instagram de Caracol.

Así ha sido la trayectoria de Alberto Casas en La W y Caracol Radio

  • Ingreso a La W: Se vinculó a la emisora en 2003 por invitación de Julio Sánchez Cristo, tras haber trabajado con él siete años en La FM
  • Otros medios: Ha pasado por la dirección de la Revista Diners, el noticiero de TV 12, y trabajó en el periódico El Siglo y en Caracol Radio (6 AM a 9 AM). Actualmente es columnista del diario El País.

Alberto Casas y su carrera política

  • Ministro de Cultura: Entre 1998 y 1999, bajo la presidencia de Andrés Pastrana
  • Ministro de Comunicaciones: Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1991)
  • Diplomacia: Fue Embajador de Colombia en Venezuela, México y Serbia
La W y Caracol Radio
Foto: Valora Analitik

Recomendado: Así operará Caracol Radio tras fusión con W Radio: nueva parrilla, cambios de programas y salida de periodistas

La W y Caracol Radio anunciaron también cambios en sus franjas informativas a lo largo del día, incluyendo a nuevas personalidades radiales en programas deportivos.

